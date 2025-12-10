UPSC Interview Questions: किस वैज्ञानिक ने की थी एक्स-रे की खोज? जानें उस महान वैज्ञानिक का नाम

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास अन्य सभी विषयों की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. जो यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सफलता दिलाने में मदद करता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक और महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: किस भारतीय राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है?

जवाब: भारत में गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा (Coastline) सबसे लंबी है.

सवाल 2: ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का है?

जवाब: ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है.

सवाल 3: ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा किसने दिया था?

जवाब: ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था.

सवाल 4: किस गैस को ‘लाफिंग गैस’ कहा जाता है?

जवाब: नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) गैस को ‘लाफिंग गैस’ कहा जाता है.

सवाल 5: भारतीय संसद का ‘ऊपरी सदन’ किसे कहा जाता है?

जवाब: भारतीय संसद का 'ऊपरी सदन' (Upper House) राज्यसभा (Rajya Sabha) को कहा जाता है.

सवाल 6: कौन सा जानवर आसमान की ओर नहीं देख सकता है?

जवाब: सूअर (Pig) वह जानवर है, जो अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी की शारीरिक बनावट के कारण सीधे ऊपर आसमान की ओर नहीं देख सकता है.

सवाल 7: सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है?

जवाब: सौरमंडल का सबसे तेजी से अपनी धुरी पर घूमने वाला ग्रह बृहस्पति (Jupiter) है.

सवाल 8: कौन सा जानवर पीछे की तरफ नहीं चल सकता है?

जवाब: कंगारू (Kangaroo) और इमू (Emu) जैसे जानवर पीछे की ओर नहीं चल सकते हैं.

सवाल 9: कौन सा जानवर कूद नहीं सकता सकता है?

जवाब: हाथी वह जानवर है, जो कूद नहीं सकता है.

सवाल 10: किस वैज्ञानिक ने एक्स-रे की खोज की थी?

जवाब: एक्स-रे (X-ray) की खोज जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन (Wilhelm Conrad Röntgen) ने 1895 में की थी.

