UPSC Interview Questions: किस भारतीय शहर को 'सिटी ऑफ डेस्टिनी' कहा जाता है?

IAS Interview Questions: भारत के किस शहर को 'सिटी ऑफ डेस्टिनी' कहा जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब बताते हैं.
UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके पास अन्य सभी विषयों की अच्छी जानकारी के साथ स्ट्रांग सामान्य ज्ञान का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.
सवाल 1: दुनिया के किस देश का झंडा चौकोर नहीं है?
जवाब: दुनिया में केवल नेपाल ही ऐसा देश है, जिसका झंडा चौकोर (Square) या आयताकार (Rectangular) नहीं है.
सवाल 2: दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील बैकाल झील है, जो रूस के साइबेरिया में स्थित है.
सवाल 3: दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में स्थित है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में स्थित है.
सवाल 4: किस फल को 'फलों का राजा' और 'फलों का राष्ट्रीय फल' दोनों कहा जाता है?
जवाब: आम को 'फलों का राजा' और भारत का 'राष्ट्रीय फल' दोनों कहा जाता है.
सवाल 5: किस फल को 'फलों की रानी' कहा जाता है ?
जवाब: 'फलों की रानी' मैंगोस्टीन (Mangosteen) है, जो अपने स्वाद और पोषक तत्वों के कारण जानी जाती है.
सवाल 6: किस जानवर का दूध काले रंग का होता है?
जवाब: अफ्रीकी काले गैंडे (Black Rhinoceros) का दूध काले रंग का होता है.
सवाल 7: वह कौन सा जीव है, जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है?
जवाब: वही जीव गिरगिट (Chameleon) है, जो एक समय में दो अलग-अलग दिशा में देख सकता है.
सवाल 8: सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
जवाब: सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध (Mercury) है.
सवाल 9: मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी?
जवाब: मोनालिसा की पेंटिंग लिओनार्दो दा विंची (Leonardo da Vinci) ने बनाई थी.
सवाल 10: किस भारतीय शहर को 'सिटी ऑफ डेस्टिनी' कहा जाता है?
जवाब: 'सिटी ऑफ डेस्टिनी' (City of Destiny) भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) शहर को कहा जाता है.
