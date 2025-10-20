UPSC Interview Questions: किस भारतीय शहर को 'सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया' कहा जाता है?

Advertisement
IAS Interview Questions: किस भारतीय शहर को 'सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया' कहा जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं.

Oct 20, 2025
UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के पास जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की जानकारी का होना बहुत जरूरी है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक करने में जीके की नॉलेज एक मजबूत आधार की तरह काम करती है. इसका महत्व यूपीएससी सीएसई के तीनों चरण- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अपने नाम को उन चंद सफल उम्मीदवारों की सूची में शुमार करना चाहते हैं, जो देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक कर सरकारी अधिकारी बनते हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 जीके के सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए. 

सवाल 1: भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है.

सवाल 2: भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था?
जवाब: भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था.

सवाल 3: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी.

सवाल 4: भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे.

सवाल 5: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी.

सवाल 6: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है?
जवाब: क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है.

सवाल 7: भारत में मुद्रा नोटों को कौन छापता है?
जवाब: भारत में मुद्रा नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सहायक कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड (BRBNMPL) छापती है.

सवाल 8: भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक के हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन है

सवाल 9:  भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था?
जवाब: भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था, जिसका कोड नाम 'स्माइलिंग बुद्धा' था.

सवाल 10: किस भारतीय शहर को 'सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया' कहा जाता है?
जवाब: बेंगलुरु (बैंगलोर) को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है.

