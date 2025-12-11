Advertisement
Hindi Newsशिक्षाUPSC Interview Questions: किस भारतीय राज्य को स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है?

UPSC Interview Questions: किस भारतीय राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' कहा जाता है?

IAS Interview Questions: किस भारतीय राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' कहा जाता है? आइए आपको जीके के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और  जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:52 PM IST
UPSC Interview Questions: किस भारतीय राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' कहा जाता है?

UPSC Interview Question And Answer: मौजूदा समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. देश का हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी एक अलग पहचान के साथ उत्पादन के लिए जाना जाता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारत के किस राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' कहा जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के 9 और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब बताते हैं, जो आपके जीके को देश के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. अक्सर इस प्रकार के सवाल उम्मीदवार से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं.

सवाल 1: भारत में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है?
जवाब: भारत में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक असम (Assam) में होता है. 

सवाल 2: 'मसालों की रानी' किसे कहा जाता है?
जवाब: इलायची को 'मसालों की रानी' कहा जाता है.

सवाल 3: 'मसालों का राजा' किसे कहा जाता है?
जवाब: काली मिर्च को 'मसालों का राजा' कहा जाता है. 

सवाल 4: भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है.

सवाल 5: भारत में नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है?
जवाब: भारत में नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है.

सवाल 6: भारत के किस राज्य में केले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है.

सवाल 7: भारत के किस राज्य में सेब की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में सेब की खेती सबसे ज्यादा जम्मू और कश्मीर में होती है.

सवाल 8: भारत के किस राज्य में मखाने की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा मखाने की खेती बिहार राज्य में होती है.

सवाल 9: गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. 

सवाल 10: किस भारतीय राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' कहा जाता है?
जवाब: भारत के केरल राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' या 'मसालों का बगीचा' कहा जाता है. 

