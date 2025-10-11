Advertisement
UPSC Interview Questions: पहली, दूसरी नहीं, बताओ... भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?

UPSC Question And Answer: भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं.

Oct 11, 2025
UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार हर साल शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को तीन चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसमें- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. वहीं, तीनों चरणों को क्रैक करने एक उम्मीदवार का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए. 

सवाल 1: शहीद दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: भारत में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी. 

सवाल 2: 'आतंकवाद विरोध दिवस' किस दिन मनाया जाता है?
जवाब: भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है. 

सवाल 3: किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
जवाब: स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. 

सवाल 4: किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के रूप में मनाया जाता है?
जवाब: भारत के हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के रूप में मनाया जाता है.

सवाल 5: विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है?
जवाब: विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत में पाया जाता है. 

सवाल 6: मोहनजोदड़ो कहां स्थित है?
जवाब: मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में है. 

सवाल 7: किसने कहा था, 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'?
जवाब: 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था.  

सवाल 8: पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
जवाब: पंजाबी भाषा मुख्य रूप से दो लिपि गुरुमुखी और शाहमुखी में लिखी जाती है. 

सवाल 9: किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है?
जवाब: ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है.  

सवाल 10: भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 
जवाब: 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी है. 

