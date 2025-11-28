UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग खून के बिना काम करता है?

UPSC Interview Question And Answer: मानव शरीर के अंगों को सही ढंग से काम करने के लिए रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, इंसानी शरीर का कौन सा अंग खून के बिना काम करता है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जीके के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार के पास मजबूत सामान्य ज्ञान की जानकारी बहुत जरूरी है, जो एस्पिरेंट को प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करता है.

सवाल 1: दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है?

जवाब: दुनिया की की सबसे हल्की धातु लिथियम (Lithium) है.

सवाल 2: किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है?

जवाब: शुक्र (Venus) ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है, जिसे 2016 में यह दर्जा दिया गया था.

सवाल 4: ‘ब्लैक होल’ शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था?

जवाब: 'ब्लैक होल' (Black Hole) शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर (John Archibald Wheeler) ने किया था.

सवाल 5: भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी?

जवाब: भारत की पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' थी.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: दुनिया की पहली वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनी थी?​

सवाल 6: दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है.

सवाल 7: किस गैस को 'मार्श गैस' कहा जाता है?

जवाब: मीथेन को 'मार्श गैस' कहा जाता है.

सवाल 8: भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध है, जिसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 9: ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने रिंग्स से बना है?

जवाब: ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह पांच रिंग्स से बना है.

सवाल 10: मानव शरीर का कौन सा अंग खून के बिना काम करता है?

जवाब: मानव शरीर में कॉर्निया (आंख की बाहरी पारदर्शी परत) एक ऐसा अंग है, जो खून के बिना काम करता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत में किस राज्य की विदेशी सीमा सबसे लंबी है?