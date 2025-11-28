Advertisement
trendingNow13021809
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग खून के बिना काम करता है?

IAS Interview Questions: मानव शरीर का कौन सा अंग खून के बिना काम करता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग खून के बिना काम करता है?

UPSC Interview Question And Answer: मानव शरीर के अंगों को सही ढंग से काम करने के लिए रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, इंसानी शरीर का कौन सा अंग खून के बिना काम करता है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जीके के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार के पास मजबूत सामान्य ज्ञान की जानकारी बहुत जरूरी है, जो एस्पिरेंट को प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करता है.

सवाल 1: दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है?
जवाब: दुनिया की की सबसे हल्की धातु लिथियम (Lithium) है. 

सवाल 2: किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है?
जवाब: शुक्र (Venus) ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है, जिसे 2016 में यह दर्जा दिया गया था. 

सवाल 4: ‘ब्लैक होल’ शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था?
जवाब: 'ब्लैक होल' (Black Hole) शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर (John Archibald Wheeler) ने किया था.

सवाल 5: भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी?
जवाब: भारत की पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' थी. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: दुनिया की पहली वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनी थी?

सवाल 6: दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है.

सवाल 7: किस गैस को 'मार्श गैस' कहा जाता है?
जवाब: मीथेन को 'मार्श गैस' कहा जाता है. 

सवाल 8: भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध है, जिसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है. 

सवाल 9: ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने रिंग्स से बना है?
जवाब: ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह पांच रिंग्स से बना है. 

सवाल 10: मानव शरीर का कौन सा अंग खून के बिना काम करता है?
जवाब: मानव शरीर में कॉर्निया (आंख की बाहरी पारदर्शी परत) एक ऐसा अंग है, जो खून के बिना काम करता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत में किस राज्य की विदेशी सीमा सबसे लंबी है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

कौन बचाएगा! देश पर मंडराई आफत, अब ये पूरा हिस्सा 'मौत' के आगोश में! सरकार ने भी माना
earthquake
कौन बचाएगा! देश पर मंडराई आफत, अब ये पूरा हिस्सा 'मौत' के आगोश में! सरकार ने भी माना
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
tiger reserve park
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
Congress MLA
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
Vladimir Putin
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
Karnataka News
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
urban naxal
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
power index 2025
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा