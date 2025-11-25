UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत में किस राज्य की विदेशी सीमा सबसे लंबी है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना हर साल लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होने के कारण हकीकत में ये सपना चंद उम्मीदवारों का ही पूरा हो पाता है. अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक मदद करेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: कौन सा पेड़ 24 घंटे में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है?

जवाब: आमतौर पर माना जाता है कि पीपल का पेड़ (Peepal Tree) 24 घंटे में सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है.

सवाल 2: कौन सा जानवर कभी कूद नहीं सकता?

जवाब: हाथी वो जानवर है, जो कभी कूद नहीं सकता है.

सवाल 3: 'पंचतंत्र' के लेखक कौन थे?

जवाब: 'पंचतंत्र' के लेखक विष्णु शर्मा थे.

सवाल 4: किस धातु का उपयोग अंतरिक्ष यान बनाने के लिए सबसे ज्यादा होता है?

जवाब: अंतरिक्ष यान बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातु एल्यूमीनियम मिश्र धातु (Aluminum Alloys) है.

सवाल 5: ऐसा कौन सा जीव है, जो खाते समय रोता है?

जवाब: मगरमच्छ और घड़ियाल खाते समय आंसू बहाते हैं, क्योंकि खाते समय उनके टियर ग्लैंड्स (आंसू ग्रंथियों) में खिंचाव होता है.

सवाल 6: दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी कद्दू (Pumpkin) है.

सवाल 7: कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है?

जवाब: कंगारू चूहा (Kangaroo Rat) वह जीव है, जो पानी पीते ही मर सकता है.

सवाल 8: दुनिया में किस देश की मुद्रा सबसे छोटी (कम मूल्य वाली) मानी जाती है?

जवाब: ईरानी रियाल (Iranian Rial-IRR) को दुनिया की सबसे छोटी (कम मूल्य वाली) मुद्रा माना जाता है.

सवाल 9: कौन सा पर्वत समुद्र के अंदर होने के बावजूद सबसे ऊंचा माना जाता है?

जवाब: समुद्र के अंदर होने के बावजूद मौना केआ (Mauna Kea) को कुल मिलाकर सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है.

सवाल 10: भारत में सबसे लंबी विदेशी सीमा किस राज्य की है?

जवाब: भारत में सबसे लंबी विदेश सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की है, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है.

