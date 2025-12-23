UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य के पास है?

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाUPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य के पास है?

IAS Interview Questions: भारत के किस राज्य में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Dec 23, 2025, 11:24 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सफलता हासिल करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के पास अन्य विषयों के साथ जनरल नॉलेज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए सामान्य ज्ञान के 10 इंपोर्टेंट सवाल और जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: ‘गीता’ किस महाकाव्य का हिस्सा है?
जवाब: 'गीता' (श्रीमद्भगवद्गीता) विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक, महाभारत का हिस्सा है. 

सवाल 2: दुनिया की पहली फिल्म कौन सी थी?
जवाब: विश्व की सबसे पहली फिल्म 'राउंडहे गार्डन सीन' (Roundhay Garden Scene) थी.

सवाल 3:किस भारतीय अभिनेता ने सबसे ज्यादा फिल्में की है?
जवाब: भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड तेलुगु कॉमेडियन ब्रह्मानंदम (Brahmanandam) के नाम है. 

सवाल 4: भारत की पहली फिल्म कौन सी थी?
जवाब: भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (Raja Harishchandra) थी.

सवाल 5: दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद (Rig Veda) मानी जाती है. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी फेल है?

सवाल 6: सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
जवाब: सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है. 

सवाल 7: दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहां स्थित है?
जवाब: दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो (Ojos del Salado) है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है.

सवाल 8: भारत के किस राज्य में सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में होता है.

सवाल 9: साइकिल का आविष्कार किसने किया था?
जवाब: साइकिल का आविष्कार जर्मन आविष्कारक बैरन कार्ल वॉन ड्रैस (Baron Karl von Drais) ने 1817 में किया था.

सवाल 10: भारत के किस राज्य में सोने का सबसे बड़ा भंडार है?
जवाब: भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार बिहार के जमुई जिले में है. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: मुस्लिम आबादी के मामले में नंबर-1 देश कौन? नाम जानकर चौंक जाएंगे

