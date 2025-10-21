UPSC Interview Questions: हाथों की कारीगरी और नीले रंग की जादूगरी, भारत का कौन सा राज्य 'ब्लू पॉटरी' के लिए प्रसिद्ध है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज (General Knowledge) यानी सामान्य ज्ञान का मजबूत होना बेहद जरूरी है. यूपीएससी सीएसई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक करने में जीके की जानकारी एक मजबूत नींव की तरह काम करती है. इसका महत्व परीक्षा के तीनों चरणों- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में बराबर बना रहता है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी क्रैक कर सरकारी अधिकारी बनना चाहतें हैं, तो आपके लिए हमारे द्वारा लाए गए ये 10 सवाल और उसके जवाब बहुत काम की है.

सवाल 1: किस भारतीय राज्य को 'चाय का बागान' कहा जाता है?

जवाब: असम को 'चाय का बगान' कहा जाता है

सवाल 2: किस देश की मुद्रा 'रियल' (Rial) है?

जवाब: 'रियल' ब्राजील (BRL) की मुद्रा है. इसके अलावा यह कई अन्य देशों की भी मुद्रा है, जिनमें सऊदी अरब (SAR), ईरान (IRR), यमन (YER) और ओमान शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है.

सवाल 4: भारत में संविधान को कब लागू किया गया था?

जवाब: भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था.

सवाल 5: 'जय जवान जय किसान' नारा किसने दिया था?

जवाब: 'जय जवान जय किसान' का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस भारतीय शहर को 'सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया' कहा जाता है?​

सवाल 6: चंद्रयान-3 का लैंडर ‘विक्रम’ किस जगह सफलतापूर्वक उतरा था?

जवाब: चंद्रयान-3 का लैंडर 'विक्रम' 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था.

सवाल 7: भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है?

जवाब: भारतीय संविधान का जनक डॉ. भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है.

सवाल 8: भारत में ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की शुरुआत कब हुई थी?

जवाब: भारत में ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की शुरुआत 1 अप्रैल, 1973 में हुई थी.

सवाल 9: भारत में पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था?

जवाब: भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI), कोलकाता में स्थापित किया गया था.

सवाल 10: भारत का कौन-सा राज्य 'ब्लू पॉटरी' (Blue Pottery) के लिए प्रसिद्ध है?

जवाब: 'ब्लू पॉटरी' के लिए राजस्थान राज्य प्रसिद्ध है, खासकर जयपुर को इसके केंद्र के रूप में जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो टूटने पर भी कोई आवाज नहीं करती?