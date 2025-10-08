Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: भारत के किन दो शहरों को 'जुड़वा शहर' के नाम से जाना जाता है?

UPSC Question And Answer: भारत के किन दो शहरों को 'जुड़वा शहर' के नाम से जाना जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके  जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 02:19 AM IST
UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम से जाना जाता है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी सीएसई को क्रैक कर अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में जनरल नॉलेज के सवालों का एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, जो क्वालीफाइंग अंक होल्ड करता है. 

सवाल 1: 'पंजाब केसरी' के नाम से कौन जाने जाते हैं?
जवाब: 'पंजाब केसरी' के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता और लेखक थे.

सवाल 2: महात्मा गांधी को 'अर्धनग्न फकीर' किसने कहा था?
जवाब: महात्मा गांधी को 'अर्धनग्न फकीर' ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था.

सवाल 3: देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है?
जवाब: देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को कहा जाता है. 

सवाल 4: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित सबसे पहले किसने किया था?
जवाब: महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे. 

सवाल 5: विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है?
जवाब: विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है.

सवाल 6: राष्ट्रिय प्रतीक के निचले भाग में उत्क्रीर्णित शब्द 'सत्यमेव जयते' किस संगर्भ से लिए गए हैं?
जवाब: राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण 'सत्यमेव जयते' शब्द मुण्डक उपनिषद से लिए गए हैं, जिसका अर्थ है 'सत्य की ही विजय होती है'.

सवाल 7: आगरा शहर को किसने बसाया था?
जवाब: आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी.

सवाल 8: भारत में प्रथम स्थापित परमाणु-संयंत्र (Atomic Plant) कौन-सा है?
जवाब: भारत में स्थापित पहला परमाणु-संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (TAPS) है, जिसने 1969 में बिजली उत्पादन शुरू किया था. यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था और इसे अमेरिकी तकनीक से बनाया गया था. 

सवाल 9: 'भारत भारतीयों के लिए ' नारा किस संस्था ने दिया था?
जवाब: 'भारत भारतीयों के लिए' का नारा आर्य समाज द्वारा दिया गया था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो एक प्रमुख समाज सुधारक थे. 

सवाल 10: भारत के किन दो शहरों को 'जुड़वा शहर' के नाम से जाना जाता है? 
जवाब: भारत के सबसे प्रसिद्ध 'जुड़वां शहर' के रूप में हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है, जिन्हें हुसैन सागर झील अलग करती है. 

