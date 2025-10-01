UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत के अंतिम उप-प्रधानमंत्री कौन थे?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और व्यक्तित्व साक्षात्कार (Interview) से गुजरना होता है. तीनों चरणों को क्रैक करने के लिए एक कैंडिडेट का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जिसके बारे में हर एक उम्मीदवार को जानकारी होनी चाहिए.

सवाल 1: दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक झीलें हैं?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक झीलें कनाडा में हैं.

सवाल 2: भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है?

जवाब: भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है.

सवाल 3: भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है.

सवाल 4: वह कौन सा जानवर है, जो अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता है?

जवाब: मगरमच्छ अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता है.

सवाल 5: ऐसा कौन सा देश है, जो एक महाद्वीप भी है?

जवाब: ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है, जो एक महाद्वीप भी है.

सवाल 6: वह कौन सा जीव है, जो जन्म के बाद 2 महीने तक सोता रहता है?

जवाब: भालू एक ऐसा जीव है, जो जन्म के बाद लगभग 2 महीने तक सोता रहता है.

सवाल 7: वह कौन सा जानवर है, जो कभी आसमान की ओर नहीं देख सकता है?

जवाब: सूअर (Pig) वह जानवर है, जो अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी की शारीरिक रचना के कारण सीधे आसमान की ओर नहीं देख सकता है.

सवाल 8: ऐसा कौन सा जीव है, जो खाते समय रोता है?

जवाब: मगरमच्छ वह जीव है, जो खाते समय रोता है.

सवाल 9: चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ था?

जवाब: चंद्रयान-3, 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च हुआ था.

सवाल 10: भारत के अंतिम उप-प्रधानमंत्री कौन थे ?

जवाब: भारत के अंतिम उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे, जिन्होंने 2002 से 2004 तक देश की सेवा की थी.

