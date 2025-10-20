UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, क्यों होता है गुलाबी रंग महिलाओं और नीला पुरुषों के लिए?

UPSC Interview Questions and Answers: सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है. इसमें पास होने वाले ज्यादातर लोगों की जनरल नॉलेज काफी अच्छी होती है. आप भी तरह-तरह के सवाल और उसके जवाब को जानकर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं. करंट अफेयर्स के साथ एक अच्छा जीके भी परीक्षा में सफलता दिला सकता है. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हर चीज के बारे में जान लेना उनके लिए बेहतर रहता है. आइए जानते हैं.

प्रारंभिक इतिहास में पिंक रंग का क्या महत्व था?

जवाब- 18वीं शताब्दी तक पिंक यानी गुलाबी रंग किसी लिंग से जोड़कर नहीं बल्कि शक्ति और जोश के प्रतीक के रूप में जाना जाता था. इस रंग को तब खून और शक्ति का प्रतीक माना जाता था. फ्रांस के राजा लुई XV की प्रसिद्ध मिस्ट्रेस मैडम डी पोम्पाडोर ने गुलाबी रंग को पसंदीदा बनाया जिसे पोम्पाडोर पिंक से जाना जाने लगा.

कब से गुलाबी रंग को लिंग से जोड़ने की शुरुआत हुई?

19वीं शताब्दी से रंगों को लिंग से जोड़ना शुरू हुआ. बच्चों के जेंडर के अनुसार कपड़ों के रंग आने लगे. उस दौरान गुलाबी रंग लड़कों के लिए होता था और नील रंग लड़कियों के लिए होता था.

क्यों पहले लड़कों के लिए गुलाबी और लड़कियों के लिए नीला रंग होता था?

19वीं शताब्दी में लड़कों के लिए गुलाबी रंग होता जिसे शक्ति और साहस माना जाता था और लड़कियों के लिए नील रंग होता था जो कोमलता और शांति का प्रतीक माना जाता था.

क्यों गुलाबी रंग महिला और नीला रंग पुरुषों के लिए कहलाता है?

20वीं सदी के मध्य में बदलाव हुआ और इसके साथ रंग को उलट दिया. गुलाबी लड़कियों के लिए और नीला लड़कों के लिए हो गया. इसकी बड़ी वजह मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग स्ट्रेटेजीज बताई जाती है. पिंक रंग को महिलाओं की पहचान बना दिया गया और नीला रंग लड़कों से जोड़ा जाने लगा

1950 में किसने गुलाबी रंग को लोकप्रियता दिलाई?

अमेरिकी पहली महिला मैमी आइजनहावर ने अपने उद्घाटन समारोह में गुलाबी गाउन पहना था जिसके बाद से पिंक रंग महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनने लगा.

