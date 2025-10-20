Advertisement
trendingNow12969015
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, क्यों होता है गुलाबी रंग महिलाओं और नीला पुरुषों के लिए?

UPSC Interview Questions and Answers: ऐसा क्यों है कि गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नील रंग पुरुषों के लिए होता है? आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही सवाल-जवाब लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जनरल नॉलेज को बढ़ाने में मदद करते हैं. इस तरह के सवाल अक्सर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, क्यों होता है गुलाबी रंग महिलाओं और नीला पुरुषों के लिए?

UPSC Interview Questions and Answers: सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है. इसमें पास होने वाले ज्यादातर लोगों की जनरल नॉलेज काफी अच्छी होती है. आप भी तरह-तरह के सवाल और उसके जवाब को जानकर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं. करंट अफेयर्स के साथ एक अच्छा जीके भी परीक्षा में सफलता दिला सकता है. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हर चीज के बारे में जान लेना उनके लिए बेहतर रहता है. आइए जानते हैं.

प्रारंभिक इतिहास में पिंक रंग का क्या महत्व था?

जवाब- 18वीं शताब्दी तक पिंक यानी गुलाबी रंग किसी लिंग से जोड़कर नहीं बल्कि शक्ति और जोश के प्रतीक के रूप में जाना जाता था. इस रंग को तब खून और शक्ति का प्रतीक माना जाता था. फ्रांस के राजा लुई XV की प्रसिद्ध मिस्ट्रेस मैडम डी पोम्पाडोर ने गुलाबी रंग को पसंदीदा बनाया जिसे पोम्पाडोर पिंक से जाना जाने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कब से गुलाबी रंग को लिंग से जोड़ने की शुरुआत हुई?

19वीं शताब्दी से रंगों को लिंग से जोड़ना शुरू हुआ. बच्चों के जेंडर के अनुसार कपड़ों के रंग आने लगे. उस दौरान गुलाबी रंग लड़कों के लिए होता था और नील रंग लड़कियों के लिए होता था.

क्यों पहले लड़कों के लिए गुलाबी और लड़कियों के लिए नीला रंग होता था?

19वीं शताब्दी में लड़कों के लिए गुलाबी रंग होता जिसे शक्ति और साहस माना जाता था और लड़कियों के लिए नील रंग होता था जो कोमलता और शांति का प्रतीक माना जाता था.

क्यों गुलाबी रंग महिला और नीला रंग पुरुषों के लिए कहलाता है?

20वीं सदी के मध्य में बदलाव हुआ और इसके साथ रंग को उलट दिया. गुलाबी लड़कियों के लिए और नीला लड़कों के लिए हो गया. इसकी बड़ी वजह मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग स्ट्रेटेजीज बताई जाती है. पिंक रंग को महिलाओं की पहचान बना दिया गया और नीला रंग लड़कों से जोड़ा जाने लगा

1950 में किसने गुलाबी रंग को लोकप्रियता दिलाई?

अमेरिकी पहली महिला मैमी आइजनहावर ने अपने उद्घाटन समारोह में गुलाबी गाउन पहना था जिसके बाद से पिंक रंग महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनने लगा.

ये भी पढ़ें- UPSC से लेकर JEE Exams की करनी है घर बैठे तैयारी? ये स्टडी टिप्स आ सकते हैं काम

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questions

Trending news

लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली पर जरूर करें ये उपाय, धन-दौलत के साथ मिलेगा माता का आशीर्वाद
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली पर जरूर करें ये उपाय, धन-दौलत के साथ मिलेगा माता का आशीर्वाद
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2