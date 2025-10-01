Advertisement
UPSC Interview Questions: राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है?

UPSC Question And Answer: भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सीएसई की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:03 AM IST
UPSC Interview Questions: राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है?

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हर साल भारत में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं और प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और व्यक्तित्व साक्षात्कार (Interview) के तीन चरणों से गुजरते हैं. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. 

सवाल 1: सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी?
जवाब: सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर, 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और इसी दिन उन्होंने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का भी गठन किया था. 

सवाल 2: पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था?
जवाब: पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था.  

सवाल 3: भारत के गुजरात राज्य में सूर्यास्त सबसे अंत में होता है?
जवाब: भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के गुहार मोती नामक स्थान पर सबसे अंत में सूर्यास्त होता है. 

सवाल 4: भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है?
जवाब: भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है. 

सवाल 5: कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
जवाब: कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है. 

सवाल 6: भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में मिलता है.

सवाल 7: GST कितने प्रकार का होता है?
जवाब: GST के तीन प्रकार हैं- CGST, SGST और IGST.

सवाल 8: RBI का गठन कब हुआ था?
जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुआ थी. 

सवाल 9:भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं?
जवाब: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में कुल 85 शब्द हैं.  

सवाल 10: राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 
जवाब: राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल छह साल का होता है. 

