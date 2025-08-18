UPSC Interview Question: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई में सामान्य अध्ययन (General Studies) के कई पेपर होते हैं, खासकर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में. इसलिए इस विषय में अच्छा स्कोर करने के लिए कैंडिडेट का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: 'नदियों का देश' किसे कहा जाता है?

जवाब: बांग्लादेश को 'नदियों का देश' कहा जाता है.

सवाल 2: एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है?

जवाब: एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 3: भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी?

जवाब: भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी.

सवाल 4: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है?

जवाब: दो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है.

सवाल 5: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी?

जवाब: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी.

सवाल 6: एक व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है?

जवाब: एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 17,000 से 28,800 बार सांस लेता है.

सवाल 7: राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

जवाब: राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है.

सवाल 8: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है?

जवाब: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है.

सवाल 9: भारतीय संविधान ने देशवासियों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं?

जवाब: भारतीय संविधान ने देशवासियों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं.

सवाल 10: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था?

जवाब: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-1952 में हुआ था.

