UPSC Interview Question: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था?
Advertisement
trendingNow12886645
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Question: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था?

UPSC Questions: यूपीएससी सीएसई में सामान्य अध्ययन (General Studies) एक ऐसा पेपर है, जिसमें अच्छा स्कोर करने के लिए उम्मीदवार का सामान्य ज्ञान मजबूत होना बहुत जरूरी है.  

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Question: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई में सामान्य अध्ययन (General Studies) के कई पेपर होते हैं, खासकर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में. इसलिए इस विषय में अच्छा स्कोर करने के लिए कैंडिडेट का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: 'नदियों का देश' किसे कहा जाता है?
जवाब: बांग्लादेश को 'नदियों का देश' कहा जाता है.

सवाल 2: एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है?
जवाब: एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 3: भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी?
जवाब: भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी.

सवाल 4: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है?
जवाब: दो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है.

सवाल 5: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी?
जवाब: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी.

UPSC Interview Question: भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी?

सवाल 6: एक व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है?
जवाब: एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 17,000 से 28,800 बार सांस लेता है. 

सवाल 7: राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
जवाब: राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है. 

सवाल 8: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है?
जवाब: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है.

सवाल 9: भारतीय संविधान ने देशवासियों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं?
जवाब: भारतीय संविधान ने देशवासियों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं. 

सवाल 10: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था?
जवाब: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-1952 में हुआ था. 

UPSC Interview Question: भारत का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questions

Trending news

दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Sir
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, एस जयशंकर से की मुलाकात, सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत
Aaj ki Taaza Kahabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, एस जयशंकर से की मुलाकात, सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
;