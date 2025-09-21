UPSC Interview Questions: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था?
UPSC Interview Questions: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था?

UPSC Question And Answer: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:37 PM IST
UPSC Interview Questions: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने वालों की संख्या काफी कम होती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
जवाब: सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति (Jupiter) है. 

सवाल 2: पिज्जा और पास्ता किस देश के व्यंजन हैं?
जवाब: पिज्जा और पास्ता इटली देश के व्यंजन हैं. 

सवाल 3: बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है?
जवाब: बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनिमीड (Ganymede) है. यह हमारे पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है. 

सवाल 4: सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है?
जवाब: सौरमंडल मिल्की वे (Milky Way) आकाशगंगा का एक हिस्सा है. 

सवाल 5: भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है?
जवाब: भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है. 

सवाल 6: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
जवाब: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी थे, जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता है. 

सवाल 7: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था?
जवाब: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान जर्मनी का नेतृत्व एडॉल्फ हिटलर ने किया था, जो नाजी जर्मनी के तानाशाह थे.

सवाल 8: दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है. 

सवाल 9: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 1855 में हुई थी. 

सवाल 10: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था?
जवाब: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था. 

