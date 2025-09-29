Advertisement
UPSC Interview Questions: ऐसी कौन सी चीज है, जो पानी पीते ही मर जाती है?

UPSC Question And Answer: भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सीएसई की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:43 PM IST
UPSC IAS Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों उम्मीदवार की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं और प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और व्यक्तित्व साक्षात्कार (Interview) के तीन चरणों से गुजरते हैं. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. 

सवाल 1: सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है?
जवाब: सूर्य का मुख्य तत्व हाइड्रोजन है.  

सवाल 2: क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है?
जवाब: क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है. 

सवाल 3: भारत गणराज्य कब बना था?
जवाब: भारत 26 जनवरी, 1950 को एक गणराज्य बना, जब देश का संविधान लागू हुआ और इसे एक संप्रभु,लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया गया.

सवाल 4: महान दीवार किस देश में स्थित है?
जवाब: महान दीवार (ग्रेट वॉल) चीन देश में स्थित है.  

सवाल 5: जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
जवाब: जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है. 

सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है.

सवाल 7: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
जवाब: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल (गंजा ईगल) है. 

सवाल 8: नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी?
जवाब: नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी. 

सवाल 9: कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
जवाब: चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है.  

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो पानी पीते ही मर जाती है? 
जवाब: पानी पीते ही मर जाने वाली चीज प्यास है. 

