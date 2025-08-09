UPSC Interview Question: भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है?
UPSC Questions: भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सीएसई में सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास सामान्य अध्ययन की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:17 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: भारत में हर साल अलग-अलग संस्थान और क्षेत्रों के लिए कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. जिनमें से संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. इस परीक्षा को तीन चरण प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आयोजित किया जाता है. जिसमें लाखों कैंडिडेट शामिल होते हैं. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी सीएसई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपका सामान्य अध्ययन (General Studies) मजबूत होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए 10 जीएस के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो इसे नोट भी कर के रख सकते हैं.

सवाल 1: हिंदू धर्म में कितने वेद हैं?

जवाब: हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं.

सवाल 2: हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं?

जवाब: हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं.

सवाल 3: हिंदू धर्म में कितने उपनिषद हैं?

जवाब: हिंदू धर्म में 108 उपनिषद हैं.

सवाल 4: हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं?

जवाब: हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं.

सवाल 5: सनातन धर्म में कितने देवी-देवता हैं?

जवाब: सनातन धर्म में 33 कोटि (प्रकार) देवी-देवता हैं.

सवाल 6: धरती पर कितने युग बीत चुके हैं और अभी कौन सा चल रहा है?

जवाब: धरती पर अब तक तीन युग बीत चुके हैं, जिनमें सतयुग, त्रेतायुग और द्वापरयुग शामिल था. अभी कलियुग चल रहा है.

सवाल 7: महाभारत के रचयिता कौन थे?

जवाब: महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे.

सवाल 8: गीता में कुल कितने अध्याय है?

जवाब: गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें 700 से अधिक श्लोक हैं.

सवाल 9: रामायण के रचयिता कौन थे?

जवाब: रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे.

सवाल 10: भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है?

जवाब: भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल गांवों की संख्या लगभग 6,40,867 हैं.

