UPSC Interview Question: भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था?

UPSC Interview Question And Answer: भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था, जिसमें अलग-अलग देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई है. भारतीय संविधान को 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था. जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. अक्सर भारत में प्रतियोगी परीक्षा खासकर यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में भारतीय संविधान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में क्या आपको पता है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ कई और सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं.

सवाल 1: इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है?

जवाब: इंस्टाग्राम एक अमेरिकी कंपनी है.

सवाल 2: रावण की पूजा किस देश के लोग करते हैं?

जवाब: रावण की पूजा भारत और श्रीलंका सहित कई देशों में की जाती है.

सवाल 3: फूलों की रानी किसे कहा जाता है?

जवाब: फूलों की रानी चमेली (Jasmine) को कहा जाता है.

सवाल 4: सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है?

जवाब: सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि (Saturn) है.

सवाल 5: चाय की खेती सबसे पहले किस देश में हुई थी?

जवाब: चाय की खेती सबसे पहले चीन में हुई थी.

UPSC Interview Question: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

सवाल 6: भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था?

जवाब: भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था, जिसे संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के नाम से जाना जाता है.

सवाल 7: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है.

सवाल 8: गूगल की खोज किसने किया था?

जवाब: गूगल की खोज लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने किया था.

सवाल 9: वास्कोडिगामा कहां का निवासी था?

जवाब: वास्कोडिगामा पुर्तगाल का निवासी था.

सवाल 10: 'मास्टर ब्लास्टर' के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है?

जवाब: 'मास्टर ब्लास्टर' के नाम से महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है.

