UPSC Interview Question: दुनिया के किस देश का लिखित संविधान सबसे लंबा है?

UPSC Questions: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार के पास सामान्य अध्ययन की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:52 PM IST
UPSC Interview Question: दुनिया के किस देश का लिखित संविधान सबसे लंबा है?

UPSC Interview Question And Answer: भारत में हर साल कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. जिनमें से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है, जो देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. हर साल आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों कैंडिडेट शामिल होते हैं, जिसमें से कुछ ही इसे क्रैक कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपका सामान्य अध्ययन (General Studies) मजबूत होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए 10 जीएस के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी?

जवाब: भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी.

सवाल 2: भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था?

जवाब: भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था.

सवाल 3: भारत संविधान को कब लागू किया गया था?

जवाब: भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था.

सवाल 4: भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है?

जवाब: भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर को माना जाता है.

सवाल 5: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है.

सवाल 6: ‘जन-गण-मन’ किसने लिखा था?

जवाब: ‘जन-गण-मन’ रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था.

सवाल 7: 'नाइटिंगेल ऑफ इंडिया' किसे कहा जाता है?

जवाब: सरोजिनी नायडू को 'नाइटिंगेल ऑफ इंडिया' कहा जाता है.

सवाल 8: भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज है.

सवाल 9: भारत का आखिरी गांव कौन सा है?

जवाब: भारत का आखिरी गांव माणा (Mana) है, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश का लिखित संविधान सबसे लंबा है?

जवाब: भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है.

