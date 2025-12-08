UPSC Interview Questions: भारत का ‘ऑर्किड स्वर्ग’ कहां, किस भारतीय राज्य को कहा जाता है 'ऑर्किड की भूमि'?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार तैयारी में जुटे रहते हैं. वहीं, प्रत्येक साल यूपीएससी सीएसई में लाखों की संख्या में ही कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास अन्य सभी विषयों की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. जो यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू में सफलता दिलाने में मदद करेगा. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक और महत्वपूर्ण सवाल-जवाब सेट लेकर आए हैं.

सवाल 1: भारत में कौन सी नदी ‘सदानीरा’ के नाम से जानी जाती है?

जवाब: भारत में गंडक नदी (Gandak River) को 'सदानीरा' के नाम से जाना जाता है.

सवाल 2: भारत में संसद का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?

जवाब: भारत में संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है.

सवाल 3: दुनिया में सबसे हल्का धातु कौन सा है?

जवाब: दुनिया की सबसे हल्की धातु लिथियम (Lithium) है.

सवाल 4: भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है?

जवाब: भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है.

सवाल 5: ऐसा कौन सा जीव है, जो सबसे अधिक समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है?

जवाब: बिना पानी सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीवों में से एक टार्डीग्रेड (Tardigrade) है, जिसे वॉटर बियर (Water Bear) भी कहते हैं.

सवाल 6: सौरमंडल में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह पर है?

जवाब: सौरमंडल में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण (Gravity) बुध (Mercury) ग्रह पर है.

सवाल 7: भारत का कौन सा राज्य 'फाइव रिवर स्टेट' के नाम से प्रसिद्ध है?

जवाब: भारत का पंजाब राज्य 'फाइव रिवर स्टेट' के नाम से प्रसिद्ध है.

सवाल 8: दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है?

जवाब: दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस (Bamboo) है.

सवाल 9: कौन सा पक्षी पीछे की ओर भी उड़ सकता है?

जवाब: पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंगबर्ड (Hummingbird) है.

सवाल 10: किस भारतीय राज्य को 'ऑर्किड की भूमि' कहा जाता है?

जवाब: भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को 'ऑर्किड की भूमि' (Land of Orchids) या 'भारत का आर्किड स्वर्ग' (Orchid Paradise of India) कहा जाता है, क्योंकि यहां ऑर्किड की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं.

