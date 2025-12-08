Advertisement
trendingNow13033711
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: भारत का ‘ऑर्किड स्वर्ग’ कहां, किस भारतीय राज्य को कहा जाता है 'ऑर्किड की भूमि'?

IAS Interview Questions: किस भारतीय राज्य को 'ऑर्किड की भूमि' या 'भारत का आर्किड स्वर्ग' कहा जाता है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: भारत का ‘ऑर्किड स्वर्ग’ कहां, किस भारतीय राज्य को कहा जाता है 'ऑर्किड की भूमि'?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार तैयारी में जुटे रहते हैं. वहीं, प्रत्येक साल यूपीएससी सीएसई में लाखों की संख्या में ही कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास अन्य सभी विषयों की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. जो यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू में सफलता दिलाने में मदद करेगा. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक और महत्वपूर्ण सवाल-जवाब सेट लेकर आए हैं.

सवाल 1: भारत में कौन सी नदी ‘सदानीरा’ के नाम से जानी जाती है?
जवाब: भारत में गंडक नदी (Gandak River) को 'सदानीरा' के नाम से जाना जाता है.

सवाल 2: भारत में संसद का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?
जवाब: भारत में संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: दुनिया में सबसे हल्का धातु कौन सा है?
जवाब: दुनिया की सबसे हल्की धातु लिथियम (Lithium) है.

सवाल 4: भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है?
जवाब: भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है.

सवाल 5: ऐसा कौन सा जीव है, जो सबसे अधिक समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है?
जवाब: बिना पानी सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीवों में से एक टार्डीग्रेड (Tardigrade) है, जिसे वॉटर बियर (Water Bear) भी कहते हैं.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: इंसान का दिमाग शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है?

सवाल 6: सौरमंडल में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह पर है?
जवाब: सौरमंडल में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण (Gravity) बुध (Mercury) ग्रह पर है. 

सवाल 7: भारत का कौन सा राज्य 'फाइव रिवर स्टेट' के नाम से प्रसिद्ध है?
जवाब: भारत का पंजाब राज्य 'फाइव रिवर स्टेट' के नाम से प्रसिद्ध है.

सवाल 8: दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है?
जवाब: दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस (Bamboo) है.

सवाल 9: कौन सा पक्षी पीछे की ओर भी उड़ सकता है?
जवाब: पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंगबर्ड (Hummingbird) है. 

सवाल 10: किस भारतीय राज्य को 'ऑर्किड की भूमि' कहा जाता है?
जवाब: भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को 'ऑर्किड की भूमि' (Land of Orchids) या 'भारत का आर्किड स्वर्ग' (Orchid Paradise of India) कहा जाता है, क्योंकि यहां ऑर्किड की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस भारतीय शहर को 'सिटी ऑफ डेस्टिनी' कहा जाता है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questions

Trending news

पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन