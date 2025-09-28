UPSC Interview Questions: भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है?

UPSC Question And Answer: भारत में हर साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको इन 10 जनरल नॉलेज के सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए. जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स,मेंस और इंटरव्यू किसी भी चरण में पूछे जा सकते हैं. आप चाहें तो इन सवालों को नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: इस्तीफा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

जवाब: इस्तीफा देने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे.

सवाल 2: नीति आयोग का गठन कब हुआ था?

जवाब: नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 में हुआ था.

सवाल 3: ISRO की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: ISRO की स्थापना 15 अगस्त, 1969 में हुई थी.

सवाल 4: चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था?

जवाब: चंद्रयान-1, 22 अक्टूबर, 2008 में लॉन्च हुआ था.

सवाल 5: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?

जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था.

सवाल 6: भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं?

जवाब: भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं.

सवाल 7: भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?

जवाब: भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी.

सवाल 8: भारत में पहली जनगणना कब हुई थी?

जवाब: भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई थी, लेकिन यह एक पूर्ण जनगणना नहीं थी.

सवाल 9: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जिन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था.

सवाल 10: भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है.

