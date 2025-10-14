UPSC Interview Questions: अंग्रेजी का सबसे छोटा शब्द कौन सा है, जिसमें सभी पांच स्वर आते हैं?

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार हर साल शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है, क्योंकि ये देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसे क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो कैंडिडेट्स के नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: मंडल कमीशन का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था?

जवाब: मंडल कमीशन का गठन मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया था.

सवाल 2: बाबर की बेटी का क्या नाम था?

जवाब: बाबर की बेटी का नाम गुलबदन बेगम था.

सवाल 3: औरंगजेब का मकबरा कहां पर हैं?

जवाब: औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुल्दाबाद शहर में स्थित है.

सवाल 4: शाहजंहा की बेगम मुमताज महल की मृत्यु कहां पर हुई थी?

जवाब: मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी, जब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी.

सवाल 5: अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता हैं?

जवाब: अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को हल्दीघाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे 18 जून, 1576 को हल्दीघाटी में लड़ा गया था.

सवाल 6: पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था?

जवाब: पानीपत का दूसरा युद्ध मुगल सम्राट अकबर की सेना और हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य (हेमू) के बीच 5 नवंबर, 1556 को लड़ा गया था.

सवाल 7: भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी?

जवाब: भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी, जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की थी.

सवाल 8: भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था?

जवाब: भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था.

सवाल 9: ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था?

जवाब: ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र मसूलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में 1611 में बना था, जो कि एक अस्थायी कारखाना था.

सवाल 10: अंग्रेजी का सबसे छोटा शब्द कौन सा है, जिसमें पांचों स्वर आते हैं?

जवाब: सभी पांच स्वरों (a,e,i,o,u) वाला सबसे छोटा अंग्रेजी शब्द 'eunoia' है.

