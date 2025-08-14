UPSC Interview Question: भारत के किस राज्य को देश के 14 साल बाद आजादी मिली थी?
Advertisement
trendingNow12881023
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Question: भारत के किस राज्य को देश के 14 साल बाद आजादी मिली थी?

UPSC Questions: हर साल 15 अगस्त में भारत में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. ऐसे में आइए हम आपको इस ऐतिहासिक दिन से जुड़े सवाल और जवाब बताते हैं.  

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Question: भारत के किस राज्य को देश के 14 साल बाद आजादी मिली थी?

UPSC Interview Question And Answer: भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन देश को करीब 200 सालों बाद क्रूर अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा मिला था. देश में इस ऐतिहासिक दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है. ऐसे में अगर आप एक यूपीएससी कैंडिडेट हैं, तो आपको इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जरूर से होनी चाहिए. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी?
जवाब: आजादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी.

सवाल 2: स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल कौन थे?
जवाब: स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे.

सवाल 3: भारत का राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ पहली बार कब और कहां गाया गया था?
जवाब: रत का राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ पहली बार 1911 को कोलकाता सेशन के दौरान गाया गया था.

सवाल 4: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पहली बार तिरंगा फहराने के समय कौन-सा गाना बजाया गया था?
जवाब: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पहली बार तिरंगा फहराने के समय राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' बजाया गया था.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था.

15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं आजादी का दिन, क्या थी इस तारीख को चुनने की वजह? 

सवाल 6: पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न कब मनाता है?
जवाब: पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न 14 अगस्त को मनाता है.

सवाल 7: भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था?
जवाब: भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था. 

सवाल 8: ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय कौन थे?
जवाब: ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे. 

सवाल 9: भारत के किस जिले को सबसे पहले अंग्रेजों से आजादी मिली थी?
जवाब: भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को सबसे पहले 19 अगस्त, 1942 में पहले आजादी मिली थी. 

सवाल 10: भारत के किस राज्य को देश के 14 साल बाद सबसे अंत में आजादी मिली थी? 
जवाब: भारत के गोवा राज्य को देश की आजादी के 14 साल बाद 1961 में पुर्तगाली शासन से आजादी मिली थी. 

रेलवे गार्ड,हीरे की खदान के माहिर, तिरंगा डिजाइन करने वाले के बारे में जानते हैं आप?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questions

Trending news

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
;