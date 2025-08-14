UPSC Interview Question: भारत के किस राज्य को देश के 14 साल बाद आजादी मिली थी?

UPSC Interview Question And Answer: भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन देश को करीब 200 सालों बाद क्रूर अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा मिला था. देश में इस ऐतिहासिक दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है. ऐसे में अगर आप एक यूपीएससी कैंडिडेट हैं, तो आपको इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जरूर से होनी चाहिए. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी?

जवाब: आजादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी.

सवाल 2: स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल कौन थे?

जवाब: स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे.

सवाल 3: भारत का राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ पहली बार कब और कहां गाया गया था?

जवाब: रत का राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ पहली बार 1911 को कोलकाता सेशन के दौरान गाया गया था.

सवाल 4: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पहली बार तिरंगा फहराने के समय कौन-सा गाना बजाया गया था?

जवाब: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पहली बार तिरंगा फहराने के समय राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' बजाया गया था.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था.

सवाल 6: पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न कब मनाता है?

जवाब: पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न 14 अगस्त को मनाता है.

सवाल 7: भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था?

जवाब: भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था.

सवाल 8: ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय कौन थे?

जवाब: ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे.

सवाल 9: भारत के किस जिले को सबसे पहले अंग्रेजों से आजादी मिली थी?

जवाब: भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को सबसे पहले 19 अगस्त, 1942 में पहले आजादी मिली थी.

सवाल 10: भारत के किस राज्य को देश के 14 साल बाद सबसे अंत में आजादी मिली थी?

जवाब: भारत के गोवा राज्य को देश की आजादी के 14 साल बाद 1961 में पुर्तगाली शासन से आजादी मिली थी.

