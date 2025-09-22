UPSC Interview Questions: आगरा शहर को किसने बसाया था?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है. हर साल आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट ही इसे क्रैक कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 जीके के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: 'भारत भारतीयों के लिए' नारा किसने दिया था?

जवाब: 'भारत भारतीयों के लिए' का नारा आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था.

सवाल 2: भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है?

जवाब: भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (TAPS) है.

सवाल 3: आगरा शहर को किसने बसाया था?

जवाब: आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 ईस्वी में की थी.

सवाल 4: प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहां हुआ था?

जवाब: प्रथम गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conferences) 12 नवंबर, 1930 से 19 जनवरी, 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था.

सवाल 5: भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है?

जवाब: भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को कहा जाता है.

सवाल 6: ओजोन लेयर पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है?

जवाब: ओजोन लेयर पृथ्वी से 40-60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है.

सवाल 7: दुनिया में किस धर्म के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है?

जवाब: दुनिया में ईसाई (christian) धर्म के मानने वालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है.

सवाल 8: सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है?

जवाब: सात पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है.

सवाल 9: भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी.

सवाल 10: भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला डॉक्टर डॉ आनंदी गोपाल जोशी थी.

