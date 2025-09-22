UPSC Interview Questions: आगरा शहर को किसने बसाया था?
Advertisement
trendingNow12932878
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: आगरा शहर को किसने बसाया था?

UPSC Question And Answer: आगरा शहर को किसने बसाया था? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: आगरा शहर को किसने बसाया था?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है. हर साल आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट ही इसे क्रैक कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 जीके के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: 'भारत भारतीयों के लिए' नारा किसने दिया था?
जवाब: 'भारत भारतीयों के लिए' का नारा आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था. 

सवाल 2: भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है?
जवाब: भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (TAPS) है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: आगरा शहर को किसने बसाया था?
जवाब: आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 ईस्वी में की थी. 

सवाल 4: प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहां हुआ था?
जवाब: प्रथम गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conferences) 12 नवंबर, 1930 से 19 जनवरी, 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था. 

सवाल 5: भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है?
जवाब: भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को कहा जाता है. 

ये भी पढ़ें: UPSC Questions: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था?

सवाल 6: ओजोन लेयर पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है?
जवाब: ओजोन लेयर पृथ्वी से 40-60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है.

सवाल 7: दुनिया में किस धर्म के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है?
जवाब: दुनिया में ईसाई (christian) धर्म के मानने वालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है. 

सवाल 8: सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है?
जवाब: सात पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है. 

सवाल 9: भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी. 

सवाल 10: भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला डॉक्टर डॉ आनंदी गोपाल जोशी थी. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार कौन सा है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
;