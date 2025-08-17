UPSC Interview Question: भारत का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन है?
UPSC Interview Question: भारत का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन है?

UPSC Questions: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन (General Studies) पेपर का बहुत महत्व है. यह पेपर प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उम्मीदवारों की सफलता में एक बड़ा रोल प्ले करता है. इसलिए कैंडिडेट का सामान्य ज्ञान मजबूत होना बहुत जरूरी है.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:27 PM IST
UPSC Interview Question: भारत का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन है?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट का सामान्य ज्ञान मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई में सामान्य अध्ययन (General Studies) के पेपर का बहुत महत्व है, खासकर प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा में. यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में सामान्य अध्ययन पेपर-I (General Studies Paper-I) एक क्वालीफाइंग पेपर होता है, जिसमें 100 सवाल कुल 200 अंकों के पूछे जाते हैं. वहीं, मेन्स परीक्षा में सामान्य अध्ययन के चार पेपर होते हैं, प्रत्येक 250 अंकों का होता है. ऐसे में ये पेपर कुल मिलाकर 1000 अंक होल्ड करता है. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: विश्व बंजारा दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है.

सवाल 2: मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: मिजोरम स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है.

सवाल 3: भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं?
जवाब: भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं.

सवाल 4: अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी है?
जवाब: अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी है. 

सवाल 5: नदियों का देश किसे कहा जाता है?
जवाब: नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है.

UPSC Interview Question: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

सवाल 6: सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
जवाब: सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति (Jupiter) है.

सवाल 7: सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
जवाब: सबसे छोटा ग्रह बुध (Mercury) है.

सवाल 8: मंगल और शनि के बीच पड़ने वाला ग्रह कौन सा है?
जवाब: मंगल और शनि के बीच पड़ने वाला ग्रह बृहस्पति है.

सवाल 9: भारत का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया है?
जवाब: भारत का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी विजय माल्या को घोषित किया गया है. 

सवाल 10: सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन है?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा है. 

UPSC Interview Question: भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी?

 

