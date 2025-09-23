UPSC Interview Questions: सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन हैं?

UPSC Question And Answer: भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू किसी में भी पूछे जा सकते हैं. आप चाहें तो ये सवाल और जवाब नोट भी कर के रख सकते हैं.

सवाल 1: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है.

सवाल 2: मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन थे?

जवाब: मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कमलनाथ थे.

सवाल 3: किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया?

जवाब: ऑर्डर ऑफ निशान इज्जुद्दीन, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है.

सवाल 4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक कितने देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है?

जवाब: प्रधानमंत्री नरेंद्र को अब तक 24 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है.

सवाल 5: सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन हैं?

जवाब: सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा हैं, जिन्होंने 27 अप्रैल 2018 को शपथ ली थी.

सवाल 6: दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस हर साल 16 फरवरी को मनाया जाता है.

सवाल 7: 'नदियों का देश' किसे कहा जाता है?

जवाब: बांग्लादेश को 'नदियों का देश' कहा जाता है.

सवाल 8: मंगल और शनि के बीच पड़ने वाला ग्रह कौन सा है?

जवाब: मंगल और शनि के बीच पड़ने वाला ग्रह बृहस्पति है.

सवाल 9: अमिताभ बच्चन की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?

जवाब: अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' थी, जो 1969 में रिलीज हुई थी.

सवाल 10: भारत के किस राज्य में रबर की खेती सबसे ज्यादा होती है?

जवाब: भारत में रबर की खेती सबसे ज्यादा केरल राज्य में होती है.

