UPSC Interview Questions: ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं?

UPSC Question And Answer: ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:56 PM IST
UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स,मेंस और इंटरव्यू किसी भी चरण में पूछे जा सकते हैं. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को नोट भी कर के रख सकते हैं. 

सवाल 1: भारत का पहला भगोड़ा अपराधी किसे घोषित किया गया था?
जवाब: भारत में पहली बार विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था. 

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है. 

सवाल 3: भारत में GST कब लागू हुआ था?
जवाब: भारत में GST 1 जुलाई, 2017 में लागू किया गया था. 

सवाल 4: भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन थे?
जवाब: रत के पहले आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे. 

सवाल 5: भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है?
जवाब: भारत में अब तक तीन बार 1946, 1978 और 2016 में नोटबंदी हो चुकी है.

सवाल 6: भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था?
जवाब: भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर, 1946 में हुआ था. 

सवाल 7: भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
जवाब: भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. 

सवाल 8: भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है?
जवाब: भारतीय संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं.

सवाल 9: भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है?
जवाब: भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) है. 

सवाल 10: ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं?
जवाब: अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले एथलीट हैं, जिनके नाम कुल 28 ओलंपिक पदक हैं, जिनमें 23 स्वर्ण पदक, तीन सिल्वर पदक और 2 ब्रॉन्ज पदक शामिल है.

