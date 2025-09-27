Advertisement
UPSC Interview Questions: इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे?

UPSC Question And Answer: भारतीय लोक सेवा (ICS) की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:03 PM IST
UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का जीके यानी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको इन 10 सामान्य ज्ञान के सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए. जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू किसी में भी पूछे जा सकते हैं. 

सवाल 1: संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 में हुई थी. 

सवाल 2: योजना आयोग की जगह अब किस संस्थान ने ले ली है?
जवाब: योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) ने ले ली है. 

सवाल 3: भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी?
जवाब: भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' थी.

सवाल 4: भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी?
जवाब: भारत की पहली फीचर फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' थी, जिसे दादा साहब फाल्के ने 1913 में डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था. 

सवाल 5: भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला हिंदी अखबार उदन्त मार्तण्ड था. 

सवाल 6: भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
जवाब: भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर, 1946 में हुआ था. 

सवाल 7: कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है?
जवाब: कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है. 

सवाल 8: गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था?
जवाब: गांधी-इरविन समझौता महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च, 1931 में हुआ था.

सवाल 9: भारत का सबसे पहले आजाद होने वाला जिला कौन सा था?
जवाब: भारत का सबसे पहले आजाद होने वाला जिला उत्तर प्रदेश का बलिया जिला था, जो 19 अगस्त, 1942 को 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान अस्थायी रूप से स्वतंत्र हो गया था. 

सवाल 10: इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
जवाब: इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1863 में यह परीक्षा पास की थी.

