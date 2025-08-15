UPSC Interview Question: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
Advertisement
trendingNow12882548
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Question: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

UPSC Questions: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार का सामान्य अध्ययन (General Studies) मजबूत होना बहुत जरूरी है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Question: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

UPSC Interview Question And Answer: भारत में हर साल स्टेट और नेशनल लेवल पर कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. जिसमें में एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) है, जो कि देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक कर सफलता सिर्फ लगभग 600 से 700 कैंडिडेट्स के हाथ ही लगती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी उम्मीदवार हैं, तो सफलता हासिल करने के लिए आपका सामान्य अध्ययन (General Studies) मजबूत होना बहुत जरूरी है. 

सवाल 1: भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे.

सवाल 2: भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन थे.

सवाल 3: भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे.

सवाल 4: भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे.

सवाल 5: भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे.

देश का ये युवा सबके लिए इंस्पिरेशन! IPS की ट्रेनिंग के समय ऐसे बना IAS, AIR-115...

सवाल 6: भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे.

सवाल 7: भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले वित्त आर.षणमुगम चेट्टी थे.

सवाल 8: भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे.

सवाल 9: भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे.

सवाल 10: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
जवाब: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनायके थी, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ-साथ रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी शपथ लिया था. 

UPSC CSE मेन्स परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी,ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questions

Trending news

आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
;