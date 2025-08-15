UPSC Interview Question: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

UPSC Interview Question And Answer: भारत में हर साल स्टेट और नेशनल लेवल पर कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. जिसमें में एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) है, जो कि देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक कर सफलता सिर्फ लगभग 600 से 700 कैंडिडेट्स के हाथ ही लगती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी उम्मीदवार हैं, तो सफलता हासिल करने के लिए आपका सामान्य अध्ययन (General Studies) मजबूत होना बहुत जरूरी है.

सवाल 1: भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?

जवाब: भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे.

सवाल 2: भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?

जवाब: भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन थे.

सवाल 3: भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे.

सवाल 4: भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे.

सवाल 5: भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे.

देश का ये युवा सबके लिए इंस्पिरेशन! IPS की ट्रेनिंग के समय ऐसे बना IAS, AIR-115...

सवाल 6: भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे.

सवाल 7: भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले वित्त आर.षणमुगम चेट्टी थे.

सवाल 8: भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे.

सवाल 9: भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे.

सवाल 10: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

जवाब: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनायके थी, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ-साथ रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी शपथ लिया था.

UPSC CSE मेन्स परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी,ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड