UPSC Interview Question: भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी?

UPSC Interview Question And Answer: अगर आप संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स में से एक हैं और उन गिने-चुने सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल होना चाहते हैं, जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक कर सफलता की कहानी लिखते हैं. बता दें, इसके लिए आपका सामान्य अध्ययन (General Studies) मजबूत होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए 10 जीएस के महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ सोचने और समझने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?

जवाब: भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे.

सवाल 2: भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे?

जवाब: भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एम.सी.सीतलवाड़ थे.

सवाल 3: भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे?

जवाब: भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह जी थे.

सवाल 4: भारत के पहले वायु सेना अध्यक्ष कौन थे?

जवाब: भारत के पहले वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल थॉमस एल्महर्श्ट थे.

सवाल 5: भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे?

जवाब: भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष रियर एडमिरल जे.टी.एस. हॉल थे.

सवाल 6: विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी?

जवाब: विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना टेरेशकोवा थी.

सवाल 7: विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी?

जवाब: विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला जन्को तबी थी.

सवाल 8: विश्व में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी?

जवाब: विश्व में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली चार्लोट कूपर थी.

सवाल 9: भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?

जवाब: भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी.

सवाल 10: भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी?

जवाब: भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी. उन्होंने 3 जून, 2009 को 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कमान संभाला था.

