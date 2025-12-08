UPSC LDCE ऑफिसर ग्रेड-B एडमिट कार्ड 2025 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट

UPSC LDCE Officers Grade B Admit Card 2025 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) ऑफिसर ग्रेड-B 2025 की परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. यूपीएससी ने एलडीसीई ऑफिसर ग्रेड-B एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन आयोजित होगी परीक्षा

यूपीएससी द्वारा एलडीसीई ऑफिसर ग्रेड-बी की परीक्षा का आयोजन 13 और 14 दिसंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना इसके आपको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

UPSC LDCE ऑफिसर ग्रेड-B एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

