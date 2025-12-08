Advertisement
trendingNow13033555
Hindi Newsशिक्षा

UPSC LDCE ऑफिसर ग्रेड-B एडमिट कार्ड 2025 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट

UPSC LDCE Officers Grade B Admit Card 2025: यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर एलडीसीई ऑफिसर ग्रेड-बी परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC LDCE ऑफिसर ग्रेड-B एडमिट कार्ड 2025 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट

UPSC LDCE Officers Grade B Admit Card 2025 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) ऑफिसर ग्रेड-B 2025 की परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. यूपीएससी ने एलडीसीई ऑफिसर ग्रेड-B एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन आयोजित होगी परीक्षा 
यूपीएससी द्वारा एलडीसीई ऑफिसर ग्रेड-बी की परीक्षा का आयोजन 13 और 14 दिसंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना इसके आपको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: ICAI CA एडमिट कार्ड जनवरी 2026 जल्द icai.org पर होगा जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 
UPSC LDCE ऑफिसर ग्रेड-B एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: Assam Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी! पुलिस कांस्टेबल के 1715 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC LDCE Officers Grade B Admit Card 2025

Trending news

हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
peacock throne of shah jahan
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
PM Modi
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका