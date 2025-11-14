Advertisement
trendingNow13002996
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Mains 2025 क्वालीफायर के लिए बड़ी सौगात! इस राज्य में 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान

UPSC Mains 2025 Qualifiers Rs 50000: अगर यूपीएससी मुख्य परीक्षा में सफल रहे हैं तो यहां की राज्य सरकार से 50 हजार रुपये मिल सकते हैं, लेकिन किन्हें और कैसे? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Mains 2025 क्वालीफायर के लिए बड़ी सौगात! इस राज्य में 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान

UPSC Mains 2025 Qualifiers: भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा यान यूपीएससी है. इसके लिए जरिए पास हुए उम्मीदवार देश की सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती होते हैं. ये प्रतियोगिता परीक्षा देने वालों की संख्या लाखों में होती है लेकिन इसमें हजारों ही पास हो पाते हैं. यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होती है. दोनों में पास होने के बाद उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं. राज्य सरकार की ओर से यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार के लिए 50000 रुपये देने का बड़ा ऐलान किया है. आइए जानते हैं कि कहां और किस योजना के तहत ये लाभ यूपीएससी मेन्स एग्जाम 2025 में पास हुए उम्मीदवार को दिया जा रहा है.

सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की पहल

दरअसल, तमिलनाडु सरकार की ओर से 50000 रुपये की वित्तीय सहायता को लेकर ये पहल की गई है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने तमिलनाडु में यूपीएससी 2025 मुख्य परीक्षा पास की है उन्हें ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोत्साहन राशि के लिए 24 नवंबर तक करें आवेदन

तमिलनाडु सरकार द्वारा नान मुधलवन पहले के जरिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता की जाएगी. इसके लिए यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पास करने वाले राज्य के उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा. योग्य आवेदक 24 नवंबर 2025 तक आधिकारिक नान मुधलवन पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते हैं.

क्या है उद्देश्य?

सरकार की ये पहल यूपीएससी सिविल सेवा इंटरव्यू प्रोत्साहन योजना 2025 का हिस्सा है जिसे राज्य की ओर से नान मुधलवन पहल के तहत लागू किया गया है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों की आर्थिक सहायता करना है.

जानकारी के लिए बता दें कि नान मुधलवन की शुरुआत 7 मार्च, 2023 से हुई थी. इस प्रतियोगी परीक्षा प्रभाग (naanmudhalvan) ने तमिलनाडु के युवाओं को केंद्र सरकार की परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल निर्माण और अध्ययन मार्गदर्शन सहायता प्रदान की है. इस पहल के तहत प्रारंभिक चरण में पास होने वालों को भी 25 हजार रुपये दिए जाते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC Interview: यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा में 2,736 उम्मीदवार सफल; इस दिन होगा इंटरव्यू, पहली बार में ऐसे करें क्रैक

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Mains 2025

Trending news

UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
Jagdish Punetha
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
by election results
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल