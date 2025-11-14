UPSC Mains 2025 क्वालीफायर के लिए बड़ी सौगात! इस राज्य में 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान

UPSC Mains 2025 Qualifiers: भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा यान यूपीएससी है. इसके लिए जरिए पास हुए उम्मीदवार देश की सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती होते हैं. ये प्रतियोगिता परीक्षा देने वालों की संख्या लाखों में होती है लेकिन इसमें हजारों ही पास हो पाते हैं. यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होती है. दोनों में पास होने के बाद उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं. राज्य सरकार की ओर से यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार के लिए 50000 रुपये देने का बड़ा ऐलान किया है. आइए जानते हैं कि कहां और किस योजना के तहत ये लाभ यूपीएससी मेन्स एग्जाम 2025 में पास हुए उम्मीदवार को दिया जा रहा है.

सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की पहल

दरअसल, तमिलनाडु सरकार की ओर से 50000 रुपये की वित्तीय सहायता को लेकर ये पहल की गई है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने तमिलनाडु में यूपीएससी 2025 मुख्य परीक्षा पास की है उन्हें ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा.

प्रोत्साहन राशि के लिए 24 नवंबर तक करें आवेदन

तमिलनाडु सरकार द्वारा नान मुधलवन पहले के जरिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता की जाएगी. इसके लिए यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पास करने वाले राज्य के उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा. योग्य आवेदक 24 नवंबर 2025 तक आधिकारिक नान मुधलवन पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते हैं.

क्या है उद्देश्य?

सरकार की ये पहल यूपीएससी सिविल सेवा इंटरव्यू प्रोत्साहन योजना 2025 का हिस्सा है जिसे राज्य की ओर से नान मुधलवन पहल के तहत लागू किया गया है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों की आर्थिक सहायता करना है.

जानकारी के लिए बता दें कि नान मुधलवन की शुरुआत 7 मार्च, 2023 से हुई थी. इस प्रतियोगी परीक्षा प्रभाग (naanmudhalvan) ने तमिलनाडु के युवाओं को केंद्र सरकार की परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल निर्माण और अध्ययन मार्गदर्शन सहायता प्रदान की है. इस पहल के तहत प्रारंभिक चरण में पास होने वालों को भी 25 हजार रुपये दिए जाते हैं.

