UPSC Mains Exam Date 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने 15 जून 2026 को सीएसई प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. प्रीलिम्स परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने के एलिजिबल होंगे. यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जरिए कुल 13,343 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. अगर आप भी प्रीलिम्स में सफल हुए हैं, तो अब आपकी अगली चुनौती यूपीएससी मुख्य परीक्षा होगी.