UPSC Mains Exam Date 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने 15 जून 2026 को सीएसई प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. प्रीलिम्स परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने के एलिजिबल होंगे. यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जरिए कुल 13,343 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. अगर आप भी प्रीलिम्स में सफल हुए हैं, तो अब आपकी अगली चुनौती यूपीएससी मुख्य परीक्षा होगी.
इस साल यूपीएससी मुख्य परीक्षा कब होगी? कितने दिनों तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? यूपीएससी मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? यूपीएससी परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल होंगे? आइए ये सभी डिटेल्स विस्तार से जानते हैं.
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को किया गया और 15 जून 2026 को रिजल्ट की घोषणा की गई. इस परीक्षा में पास होने वाले 13,343 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हैं.
यूपीएससी की ओर से इस साल अगस्त में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जाम की डेट 21 अगस्त 2026 है जो 5 दिनों तक आयोजित की जाएगी. ऐसे में 21 से 25 अगस्त तक यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान कुल 9 पेपर का आयोजन किया जाएगा.
यूपीएससी मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी जिसमें कुल 9 पेपर शामिल हैं. इनमें सिर्फ दो भाषा पेपर क्वालिफाइंग होंगे, जबकि निबंध, 4 सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय के 2 पेपरों के अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे. मुख्य परीक्षा के कुल 1750 अंक होंगे, जबकि इंटरव्यू के 275 अंक मिलाकर अंतिम मेरिट 2026 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.
सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
इसके बाद What's New पर क्लिक करें.
इसके बाद Civil Services रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा जिसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं.