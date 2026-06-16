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UPSC Mains Exam Date 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद 13343 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट, कब होगी मेंस की परीक्षा?

UPSC Mains Exam Date 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है जिसके बाद 13343 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है जो अगले चरण के लिए योग्य हैं. इस साल यूपीएससी मुख्य परीक्षा कब आयोजित की जाएगी? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 16, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:46 PM IST
UPSC Mains Exam Date 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद 13343 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट, कब होगी मेंस की परीक्षा?
Image Credit: upsc mains exam date 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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