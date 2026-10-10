Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /UPSC NDA 2 Result OUT: यूपीएससी का नेशनल डिफेंस एकेडमी रिजल्ट जारी, upsc.gov.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

UPSC NDA 2 Result OUT: यूपीएससी का नेशनल डिफेंस एकेडमी रिजल्ट जारी, upsc.gov.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

UPSC NDA 2 Result OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. अपने अंक को चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जा सकते हैं. UPSC NDA 2 में सफल होने वाले उम्मीदवार SSB इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे.

Written BySimran Singh
Published: Oct 10, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 12:52 PM IST
UPSC NDA 2 Result OUT: यूपीएससी का नेशनल डिफेंस एकेडमी रिजल्ट जारी, upsc.gov.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
Image Credit: UPSC NDA 2 Result 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UPSC NDA 2 Result OUT: यूपीएससी का नेशनल डिफेंस एकेडमी रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक
2
3
4
5