/UPSC NDA 2 Result OUT: यूपीएससी का नेशनल डिफेंस एकेडमी रिजल्ट जारी, upsc.gov.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

UPSC National Defence Academy 2 Result 2026 OUT: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) 2 का परिणाम अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो एनडीए 2 की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे वो अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा जहां से अपना स्कोर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को पीडीएफ डाउनलोड करना होगा और वहां से अपना रोल नंबर चेक करके ये देख पाएंगे कि वो यूपीएससी एनडीए 2 की परीक्षा में सफल हुए हैं या नहीं. अगर इस एग्जाम में क्वालीफाई करते हैं तो उन्हें आगे की प्रक्रिया को अपनाना होगा.