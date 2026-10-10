/UPSC NDA 2 Result OUT: यूपीएससी का नेशनल डिफेंस एकेडमी रिजल्ट जारी, upsc.gov.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

UPSC National Defence Academy 2 Result 2026 OUT: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) 2 का परिणाम अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो एनडीए 2 की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे वो अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा जहां से अपना स्कोर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को पीडीएफ डाउनलोड करना होगा और वहां से अपना रोल नंबर चेक करके ये देख पाएंगे कि वो यूपीएससी एनडीए 2 की परीक्षा में सफल हुए हैं या नहीं. अगर इस एग्जाम में क्वालीफाई करते हैं तो उन्हें आगे की प्रक्रिया को अपनाना होगा.
रिजल्ट में पास होने के बाद एनडीए भर्ती प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों को अगली चरण प्रक्रिया में शामिल होना होगा. इसका मतलब ये है कि उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए योग्य माना जाएगा. इसमें सफलता हासिल करने के बाद एनडीए के लिए चयन किया जा सकता है. हालांकि, फाइनल रिजल्ट बाद में जारी होगा. उसमें सभी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.
अभी तक यूपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि वो कब तक NDA 2 के मार्क्स और कट-ऑफ मार्क्स की लिस्ट वेबसाइट पर जारी करेंगे लेकिन सभी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट का ऐलान किया जाता है. आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट की घोषणा होने के बाद करीब 30 दिनों तक पोर्टल पर फाइनल रिजल्ट देखने के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन उसके बाद वहां पर अपलोड फाइनल रिजल्ट को नहीं देखा जा सकता है.
सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Active Examination' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद 'NDA 2 Examination' के लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रिजल्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे पीडीएफ पर क्लिक करें.
अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से रिजल्ट देख रहे हैं तो तुरंत अपना रोल नंबर देखने के लिए 'Ctrl + F' दबाएं.
अगर आपको अपना रोल नंबर नजर आता है तो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें.
इसके अलावा रिजल्ट का प्रिंटआउट भी निकाल कर अपने पास सुरक्षित कर लें.