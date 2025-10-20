Advertisement
NDA Success Story: पिता सेना में हवलदार, बेटा बनेगा अधिकारी; UPSC में AIR 1 रैंकिंग, जानें इमोन घोष की सफलता की कहानी

UPSC NDA Success Story of Imon Ghosh: आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे मं बताने जा रहे हैं जिसके लिए सेना की वर्दी का जुनून कुछ इस तरह बना कि 12वीं के बाद 2024 में इमोन घोष ने एनडीए में टॉप कर लिया. आइए इमोन घोष की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 12:49 PM IST
NDA Success Story: पिता सेना में हवलदार, बेटा बनेगा अधिकारी; UPSC में AIR 1 रैंकिंग, जानें इमोन घोष की सफलता की कहानी

UPSC NDA Success Story of Imon Ghosh: अगर कुछ करने का ठान लिया जाए तो हर कायनात आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है. इसका एक उदाहरण पश्चिम बंगाल का 12वीं छात्र है जिसने महज 18 साल की उम्र में भारतीय सेना भर्ती के लिए होने वाले यूपीएससी एनडीए परीक्षा में टॉप किया. जिस समय बच्चे बस ये सोचने में समय बर्बाद कर देते हैं कि वो करियर में क्या करें या किस कॉलेज में भर्ती लें उस वक्त इमोन घोष ने ऐसा कर दिखाया जो काबिले तारीफ है. आखिर किस स्ट्रेटजी को अपनाकर इमोन घोष ने यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA)-2 परीक्षा 2024 में टॉप किया? आइए ये जानने के साथ ही उनकी सफलता की कहानी जानते हैं.

पिता थे सेना में हवलदार

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एनडीए टॉपर इमोन घोष ने बचपन से अपने पिता को सेना की वर्दी में देखा और कब इमोन का सपना बना गया पता ही नहीं चला. पिता उज्जवल घोष सेना में हवलदार पद पर कार्यरत थे और इमोन खुद को भी वर्दी में देखना चाहते थे.

अलग-अलग सैनिक स्कूलों में की पढ़ाई

इमोन की माता गार्गी घोष एक गृहिणी हैं और पिता की सेना में नौकरी होने के कारण बार-बार ट्रांसफर भी होता रहता था. इस वजह देश के अलग-अलग सैनिक स्कूलों में इमोन ने पढ़ाई-लिखाई की है. 8वीं कक्षा में देहरादून के राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) एडमिशन हुआ और यहीं से सेना अधिकारी बनने के सपने की शुरुआत हुई. अपने सपने को उन्होंने सच करके दिखाया भी.

एनडीए 2024 परीक्षा में रैंक 1 की हासिल

सेना में पिता हवलदार और बेटे ने अधिकारी बनने का सपना देख लिया था जिसे पूरा भी किया. साल 2024 में हुए यूपीएससी एनडीए परीक्षा में इमोन घोष की अखिल भारतीय रैंक 1 आई. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं. उन्हें देखकर बहुत कुछ सीखा है और इमोन को स रैंकिंग की उम्मीद नहीं थी.

वायु सेना में होना चाहते हैं भर्ती

उन्होंने ये भी बताया था कि वो वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं. बचपन से ही वो लड़ाकू विमानों को देखकर रोमांच महसूस करते थे. इमोन कई मामलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं. इन्हें हर खेल खेलना पसंद हैं.

इस स्ट्रेटेजी ने दिलाई सफलता

इमोन के सफलता का राज उनके द्वारा की गई 11वीं कक्षा से ही एनडीए की तैयारी रही है. राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज के कमांडेंट कर्नल राहुल अग्रवाल के मार्गदर्शन के तहत वो इस कामयाबी तक पहुंचे. जानकारी दी कि कॉलेज का माहौल और गणित, अंग्रेजी, जीके समेत अन्य विषयों के लिए यहां के शिक्षक बेस्ट हैं. ऐसे में एनडीए की तैयारी काफी मददगार साबित हो जाती है. स्कूल में ही एसएसबी इंटरव्यू ट्रेनिंग भी करवाते हैं. बचपन से ही इमोन लड़ाकू विमानों को पसंद करते थे जिस वजह से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को चुना है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज

