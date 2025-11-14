UPSC Success Story: ऑटो रिक्शा चालक के बेटे ने नाम किया रौशन... NDA एग्जाम में 4वीं रैंक से पास, जानें सार्थक धवन की सफलता की कहानी

UPSC NDA Success Story of Sarthak Dhawan: अगर कुछ कर दिखाने का जुनून मन में हो तो सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो. इस बात को सार्थक धवन ने सच करके दिखाया है. लेफ्टिनेंट सार्थक धवन की सफलता की कहानी जानकर आप भी उनकी तारीफ करते थकेंगे. कैसे अपने पिता और मां के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें मेहनत की ओर आखिर में लेफ्टिनेंट बनकर दिखा ही दिया. आइए लेफ्टिनेंट सार्थक धवन की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

30 साल से ऑटो रिक्शा चलाते हैं पिता

महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सार्थक धवन के पिता पिछले 30 सालों से ऑटो रिक्शा चलाते आए हैं. स्कूल के बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए ऑटो चला रहे हैं. अपने माता-पिता को बचपन से संघर्ष करते देखने वाले सार्थक ने ठान लिया था कि वो उन्हें एक दिन गर्व महसूस करवाएंगे. इसलिए स्कूल से ही सेना में अधिकारी बनकर की तैयारी करने का सोच लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

12वीं से शुरू की एनडीए की तैयारी

सार्थक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी. हालात कैसे भी रहे लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाया-लिखाया. पिता का सम्मान बढ़ाने की ठानी और स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने महाराष्ट्र कैडेट कोर (एमसीसी) में एडमिशन लिया और अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की. साथ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी.

मां को दिया वादा किया पूरा

एनडीए कॉन्वोकेशन के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें सेना की वर्दी में देखकर उनकी मां ज्यादा खुश होती लेकिन 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था. मां को खो देने के बाद भी अपने वादे को पूरा करने के लिए दिन-रात सार्थक ने मेहनत की. इसका परिणाम ये मिला कि उन्होंने पहली बार में ही एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया.

यूपीएससी एनडीए में 4वीं रैंक

सार्थक धवन ने सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी क्रैक किया. इसमें उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी परीक्षा दी जिस 136वें कोर्स में उन्हें 4वीं रैंक हासिल हुई. खडकवासला में आयोजित एनडीए के 136वें कोर्स के दीक्षांत समारोह में सार्थक धवन को रोमियो स्क्वाड्रन के कैडेट से सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया था.

ये भी पढ़ें- UPSC Mains 2025 क्वालीफायर के लिए बड़ी सौगात! इस राज्य में 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान