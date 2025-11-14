Advertisement
trendingNow13003305
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Success Story: ऑटो रिक्शा चालक के बेटे ने नाम किया रौशन... NDA एग्जाम में 4वीं रैंक से पास, जानें सार्थक धवन की सफलता की कहानी

UPSC NDA Success Story of Sarthak Dhawan: आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए पिता का सम्मान इस तरह से जुनून बन गया कि उन्होंने यूपीएससी एनडीए एग्जाम क्रैक कर दिया. आइए सार्थक धवन की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Success Story: ऑटो रिक्शा चालक के बेटे ने नाम किया रौशन... NDA एग्जाम में 4वीं रैंक से पास, जानें सार्थक धवन की सफलता की कहानी

UPSC NDA Success Story of Sarthak Dhawan: अगर कुछ कर दिखाने का जुनून मन में हो तो सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो. इस बात को सार्थक धवन ने सच करके दिखाया है. लेफ्टिनेंट सार्थक धवन की सफलता की कहानी जानकर आप भी उनकी तारीफ करते थकेंगे. कैसे अपने पिता और मां के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें मेहनत की ओर आखिर में लेफ्टिनेंट बनकर दिखा ही दिया. आइए लेफ्टिनेंट सार्थक धवन की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

30 साल से ऑटो रिक्शा चलाते हैं पिता

महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सार्थक धवन के पिता पिछले 30 सालों से ऑटो रिक्शा चलाते आए हैं. स्कूल के बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए ऑटो चला रहे हैं. अपने माता-पिता को बचपन से संघर्ष करते देखने वाले सार्थक ने ठान लिया था कि वो उन्हें एक दिन गर्व महसूस करवाएंगे. इसलिए स्कूल से ही सेना में अधिकारी बनकर की तैयारी करने का सोच लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

12वीं से शुरू की एनडीए की तैयारी

सार्थक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी. हालात कैसे भी रहे लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाया-लिखाया. पिता का सम्मान बढ़ाने की ठानी और स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने महाराष्ट्र कैडेट कोर (एमसीसी) में एडमिशन लिया और अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की. साथ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी.

मां को दिया वादा किया पूरा

एनडीए कॉन्वोकेशन के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें सेना की वर्दी में देखकर उनकी मां ज्यादा खुश होती लेकिन 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था. मां को खो देने के बाद भी अपने वादे को पूरा करने के लिए दिन-रात सार्थक ने मेहनत की. इसका परिणाम ये मिला कि उन्होंने पहली बार में ही एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया.

यूपीएससी एनडीए में 4वीं रैंक

सार्थक धवन ने सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी क्रैक किया. इसमें उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी परीक्षा दी जिस 136वें कोर्स में उन्हें 4वीं रैंक हासिल हुई. खडकवासला में आयोजित एनडीए के 136वें कोर्स के दीक्षांत समारोह में सार्थक धवन को रोमियो स्क्वाड्रन के कैडेट से सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया था.

ये भी पढ़ें- UPSC Mains 2025 क्वालीफायर के लिए बड़ी सौगात! इस राज्य में 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success Story

Trending news

महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती NDA... शिवसेना नेता UBT नेता संजय राउत का बयान
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती NDA... शिवसेना नेता UBT नेता संजय राउत का बयान
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
bihar
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
bihar chunav 2025
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
Jagdish Punetha
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
ओवैसी 5, PK 0... नाम बड़े और दर्शन छोटे; RJD का 10 सालों में सबसे फिसड्डी प्रदर्शन
Bihar election results
ओवैसी 5, PK 0... नाम बड़े और दर्शन छोटे; RJD का 10 सालों में सबसे फिसड्डी प्रदर्शन
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई