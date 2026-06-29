/UPSC, NEET, CA... लाखों छात्रों की पढ़ाई की पहली पसंद Telegram, फिर सरकार क्यों हुई सख्त? जानिए पूरा मामला

खासतौर पर NEET, JEE, UPSC, SSC, CA और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच टेलीग्राम काफी लोकप्रिय है. इस प्लेटफॉर्म पर नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और अन्य स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है. यहां पर स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, फाइल शेयरिंग समेत सर्च फीचर के जरिए पढ़ाई संबंधित चीजें हासिल कर पाते हैं. यही वजह है कि ये ऐप उन छात्रों के लिए भी उपयोगी साबित होता है, जो महंगे कोचिंग मटेरियल या सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद पाते. ऐसे अभ्यर्थियों को यहां पढ़ाई के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक संसाधन आसानी से मिल जाते हैं.