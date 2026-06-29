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UPSC, NEET, CA... लाखों छात्रों की पढ़ाई की पहली पसंद Telegram, फिर सरकार क्यों हुई सख्त? जानिए पूरा मामला

NEET UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद टेलीग्राम ऐप सरकार के निशाने पर आ गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टेलीग्राम पर सरकार ने सख्ती क्यों की और इस ऐप को लेकर इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया?

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:45 PM IST
UPSC, NEET, CA... लाखों छात्रों की पढ़ाई की पहली पसंद Telegram, फिर सरकार क्यों हुई सख्त? जानिए पूरा मामला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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