/UPSC, NEET, CA... लाखों छात्रों की पढ़ाई की पहली पसंद Telegram, फिर सरकार क्यों हुई सख्त? जानिए पूरा मामला

Telegram... ये नाम आपने अक्सर UPSC, NEET, CA, JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच सुना होगा. आज ये मैसेजिंग ऐप सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल का बड़ा ऑनलाइन हब बन चुका है. यही वजह है कि लाखों छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, NEET UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को स्टडी मटेरियल और जरूरी अपडेट तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा.
टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक को सरकार ने नीट परीक्षा के एक दिन बाद हटा दिया था लेकिन अभी 30 जून तक पुराने मैसेज एडिट करने की सुविधा बंद रहेगी. इसके बाद एक बार फिर टेलीग्राम को लेकर बहस तेज हो गई है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने इस मैसेजिंग ऐप को इतना संवेदनशील क्यों माना और ये पढ़ाई के साथ-साथ पेपर लीक और पायरेटेड स्टडी मटेरियल का बड़ा माध्यम कैसे बन गया?
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था. दरअसल, ये फैसला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश के बाद लिया गया था. सरकार का कहना था कि NEET पेपर लीक विवाद के दौरान टेलीग्राम पर फर्जी जानकारी और परीक्षा से जुड़े अवैध कंटेंट को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए. रिपोर्ट के अनुसार ऐप की प्राइवेसी सुविधाओं के कारण यूजर्स की पहचान करना भी अन्य मैसेजिंग ऐप्स की तुलना में अधिक मुश्किल है.
खासतौर पर NEET, JEE, UPSC, SSC, CA और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच टेलीग्राम काफी लोकप्रिय है. इस प्लेटफॉर्म पर नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और अन्य स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है. यहां पर स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, फाइल शेयरिंग समेत सर्च फीचर के जरिए पढ़ाई संबंधित चीजें हासिल कर पाते हैं. यही वजह है कि ये ऐप उन छात्रों के लिए भी उपयोगी साबित होता है, जो महंगे कोचिंग मटेरियल या सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद पाते. ऐसे अभ्यर्थियों को यहां पढ़ाई के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक संसाधन आसानी से मिल जाते हैं.
दरअसल, टेलीग्राम पर कई बार कोचिंग संस्थानों के हजारों रुपये कीमत वाले पेड कोर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, ई-बुक्स, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स पीडीएफ बिना अनुमति के शेयर किए जाते हैं. इन सामग्रियों को अलग-अलग चैनलों और प्राइवेट ग्रुप्स में अपलोड कर हजारों छात्रों तक मुफ्त में पहुंचाया जाता है. इससे छात्रों को तो फायदा होता है, लेकिन कोचिंग संस्थानों और प्रकाशकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.
पिछले कुछ वर्षों में कई कोचिंग संस्थानों ने टेलीग्राम पर स्टडी मटेरियल की अवैध शेयरिंग को लेकर कोर्ट का रुख किया है. साल 2022 में शिक्षाविद् नीतू सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने टेलीग्राम को संबंधित चैनलों की जानकारी शेयर करने का निर्देश दिया था. इससे पहले भी हाईकोर्ट कोटा के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान की कॉपीराइट सामग्री टेलीग्राम पर प्रसारित करने पर रोक लगा चुका है.
जानकारी के लिए बता दें कि भारत में शैडो एजुकेशन इकोनॉमी के तौर पर टेलीग्राम की खास भूमिका रही है. सिर्फ स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे छात्र नहीं बल्कि विभिन्न प्रवेश परीक्षा से लेकर सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा माध्यम है. एक शोध के अनुसार भारत की शैडो एजुकेशन इकोनॉमी का आकार 40-70 अरब डॉलर के बीच आंका गया है.
इसे पूरे सिस्टम का डिजिटल हिस्सा माना जाता है. ये एक तरफ पढ़ाई के लिए जाना जाता है तो दूसरी ओर कॉपीराइट उल्लंघन और अवैध कंटेंट शेयरिंग जैसी चुनौतियों के लिए भी इसका नाम अक्सर चर्चाओं में रहा है. ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा की निष्पक्षता और कॉपीराइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही छात्रों को सस्ती और आसान शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना भी है. वहीं, अब देखना होगा कि टेलीग्राम को लेकर सरकार का क्या फैसला रहेगा.