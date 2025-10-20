Advertisement
UPSC से लेकर JEE Exams की करनी है घर बैठे तैयारी? ये स्टडी टिप्स आ सकते हैं काम

Competitive Exams Preparation Tips: क्या आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के अलावा यूपीएससी, आईआईटी जेईई, एसएससी, नीट, भारतीय रेलवे, जैसी परीक्षा देना चाहते हैं और इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो आप घर बैठे भी प्रतियोगिता समेत अन्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 01:32 PM IST
Competitive Exams Preparation Tips: जब बात आती है किसी परीक्षा को देने की, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा देने की तो अक्सर हमें मोटी-मोटी किताबें, कोचिंग और अन्य संस्थान याद आते हैं तो तैयारी करने में मददगार साबित हो सकते हैं. घंटों की रटाई के अलावा अन्य तरीकों को भी हम अपनाते हैं. हालांकि, बदलते समय के साथ पढ़ाई में भी बदलाव हो गया है. महंगी-महंगी कोचिंग और अन्य क्लास को लेने की बजाए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत अन्य नई तकनीकों को अपनाकर भी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं. अगर आप भी यूपीएससी, नीट, जेईई, बैंकिंग समेत अन्य परीक्षा देने का प्लान कर रहे हैं तो आइए कुछ टिप्स बताते हैं जो प्रतियोगिता एग्जाम देने में मददगार साबित हो सकती है.

पर्सनलाइज्ड लर्निंग है एक तरीका

छात्रों के लिए बिना कोचिंग के स्टडी करने में सबसे बेहतर पर्सनलाइज्ड लर्निंग है. अलग-अलग सप्लीमेंट से पढ़ाई करें, नोट्स तैयार करें और साथ ही एआई तकनीक को भी अपना सकते हैं. यूट्यूब पर कई प्लेटफॉर्म हैं जो एग्जाम की तैयारी करवाते हैं आप उनकी मदद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. एआई की हेल्प से पढ़ाई मजेदार और रीजनिंग के क्विज समेत प्रैक्टिस के अन्य तरीके को अपनाने वाली हो सकती है.

रिपीटेशन रिवीजन भी जरूरी

आप जो पढ़ रहे हैं उसे स्मार्ट रिवीजन बनाएं. बार-बार उसका रिवीजन करना और नोट्स से ही सवाल-जवाब निकालना बेस्ट हो सकता है. AI फ्लैशकार्ड भी इसके लिए मददगार साबित हो सकता है. हर दिन लगभग 20 मिनट के फ्लैश कार्ड्स पर समय देने से आपके द्वारा की गई पढ़ाई ऐसी रहेगी कि सब कुछ अच्छे से याद हो सकेगा.

टाइम मैनेज के साथ स्टडी प्लानिंग

इन सबके अलावा सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टडी प्लानिंग जिसके जरिए आप सिलेबस को आसानी से पूरा कर सकेंगे. दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी है और कौन से सिलेबस को कवर करना है, ये सब पहले ही तय कर लें. हर दिन 90 मिनट की पढ़ाई और 15 मिनट का ब्रेक आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है.

