IAS Interview Questions: किस जानवर के फिंगरप्रिंट इंसान के समान होते हैं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:01 PM IST
UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, किस जानवर के फिंगरप्रिंट इंसानों जैसे होते हैं?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने के लिए एक एस्पिरेंट के पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ जनरल नॉलेज की स्ट्रांग जानकारी का होना बहुत जरूरी है. यूपीएससी की परीक्षा में सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है, जो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सफलता दिलाने में एक मजबूत भूमिका निभाता है. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज के साथ तैयारी में मदद करेगा. 

सवाल 1: किस फल के बीज उसके बाहर होते हैं?
जवाब: स्ट्रॉबेरी (Strawberry) एकमात्र ऐसा फल है, जिसके बीज बाहर की ओर होते हैं.

सवाल 2: दुनिया में सबसे पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था?
जवाब: दुनिया में सबसे पहला मोबाइल फोन मोटोरोला (Motorola) कंपनी ने बनाया था.

सवाल 3: किस देश में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था?
जवाब: महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड (New Zealand) ने दिया था.

सवाल 4: कौन सा एकमात्र पक्षी है, जो उल्टा भी उड़ सकता है?
जवाब: हमिंगबर्ड (Hummingbirds) ही एकमात्र ऐसा पक्षी है, जो उल्टा उड़ सकता है.

सवाल 5: दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा पक्षी मधुमक्खी हमिंगबर्ड (Bee Hummingbird) है.

सवाल 6: दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा सांप बारबाडोस थ्रेडस्नेक (Barabdos Threadsnake) है, जिसे वैज्ञानिक रूप से लेप्टोटाइफ्लोप्स कार्ली (Leptotyphlops Carlae) कहा जाता है.

सवाल 7: ऐसा कौन सा पत्थर है, जो सूर्य की रोशनी में रंग बदलता है?
जवाब: सूर्य की रोशनी में रंग बदलने वाला पत्थर अलेक्जेंड्राइट (Alexandrite) है. 

सवाल 8: दुनिया में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है?
जवाब: दुनिया में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति चिहुआहुआ (Chihuahua) है. 

सवाल 9: 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं?
जवाब: 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) हैं.

सवाल 10: किस जानवर के फिंगरप्रिंट इंसान के समान होते हैं?
जवाब: कोआला (Koala) वह जानवर है, जिसके फिंगरप्रिंट इंसानों के फिंगरप्रिंट से काफी मिलते-जुलते होते हैं.

