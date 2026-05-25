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UPSC Prelims 2026 Answer Key Update: कब आएगी उत्तर कुंजी, कैसे दर्ज करें आपत्ति?

UPSC Prelims 2026 Answer Key Date (Expected): यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित की गई थी जिसकी उत्तर कुंजी बहुत जल्द जारी हो सकती है. कब तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं? आइए यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर शीट कब जारी होगी? जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 25, 2026, 12:26 PM IST
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upsc prelims 2026 provisional answer key
upsc prelims 2026 provisional answer key

UPSC Prelims 2026 Answer Key Date (Expected): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से पहले बेहद ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव वाला ऐलान किया था. आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने सूचना दी थी कि अब से परीक्षा आयोजित होने के बाद उम्मीदवारों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, परीक्षा के बाद सिर्फ एक हफ्ते के अंद आंसर की मिल जाएगी. 24 मई 2026 को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी का इंतजार है जो बहुत जल्द जारी हो सकती है. इसके बाद आंसर को लेकर उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कब तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्या प्रोसेस है और कब संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की को जारी करेगा?

कब तक जारी होगी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी?

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को एक हफ्त के अंदर जारी किया जा सकता है. उम्मीद है कि 31 मई तक उम्मीदवारों को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की जारी की जा सकती है. आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की जाएगी. इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकेंगे और ऑनलाइन वेबसाइट पर आंसर को चेक कर सकेंगे. 

कब तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति?

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने क बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा. एक हफ्ते के अंदर प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी. आधिकारिक पोर्टल के जरिए उम्मीदवार ओएमआर उत्तरों को चेक कर पाएंगे और अंकों का अंदाजा लगा सकेंगे. किसी आंसर को लेकर आपत्ति होने पर उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इससे संबंधित सही सबूत होना जरूरी है. एक आंसर की आपत्ति दर्ज करने पर कम से कम 3 सबूत देने होंगे.

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कैसे दर्ज करा सकेंगे आपत्ति?

बता दें कि 31 मई 2026 तक किसी प्रश्न या आंसर पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी के ऑनलाइन QPRep पोर्टल पर जाना होगा. इसके जरिए अपनी चुनौती दर्ज करा सकते हैं. 31 मई, रविवार को शाम 6 बजे तक आंसर पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. अधिक डिटेल्स या अन्य अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- JEE Advanced 2026 Answer Key (Released): जेईई एडवांस्ड की उत्तर कुंजी जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे आंसर-की

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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