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Hindi Newsशिक्षाUPSC Prelims 2026: 24 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा, कितना हो सकता है कट-ऑफ? जानें पिछले सालों का ट्रेंड

UPSC Prelims 2026: 24 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा, कितना हो सकता है कट-ऑफ? जानें पिछले सालों का ट्रेंड

UPSC Prelims 2026 Cut-Off (Expected): 24 मई को दो शिफ्टों में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस साल कितना कट-ऑफ आ सकता है, आइए पिछले ट्रेंड के हिसाब से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 23, 2026, 10:39 PM IST
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UPSC Prelims 2026 exam expected cut off
UPSC Prelims 2026 exam expected cut off

UPSC Prelims 2026 Cut-Off (Expected): हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे. ये परीक्षा 24 मई, रविवार को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. हर छात्र को कट-ऑफ के जारी होने का बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि यही तय करता है कि उम्मीदवार मुख्य परीक्षा (UPSC Mains) के लिए योग्य है या नहीं. यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों की नॉलेज, समझ, समय प्रबंधन और समस्या-समाधान क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. वहीं, कट-ऑफ एक ऐसी सीमा होती है जिससे ये तय होता है कि सिविल सेवक बनने के लिए कौन योग्य है और आगे बढ़ सकता है. इस साल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए कुल 8,19,372 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है.

कुल 933 रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित

यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के तहत कुल 933 भर्तियां की जाएगी. 24 मई 2026 को इस परीक्षा का आयोजन देश के विभिन्न केंद्र में होगा. अधिक उम्मीदवारों होने के कारण भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस साल तीन नए परीक्षा केंद्र जोड़े गए हैं जो कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर में तैयार हैं. इन केंद्रों को 23,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने चुना है. आइए जानते हैं इस साल 

UPSC Prelims 2026: पिछले 5 सालों का कट-ऑफ ट्रेंड?

General (UR): OBC: EWS: SC: ST: PwBD-1:  | PwBD-2:  | PwBD-3: 40.66 | PwBD-5:

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Year ​General (UR) OBC SC ST EWS PwBD-1 PwBD-2 PwBD-3 PwBD-5
2025 92.66 92.00 84.00 82.66 89.34 76.66 54.66 40.66 40.66
2024 87.98 87.28 79.03 74.23 85.92 69.42 65.30 40.56  40.56 
2023 75.41 74.75 59.25 47.82 68.35 40.40 47.13 40.40 33.68
2022 88.22 87.54 74.08 69.35 82.83  49.84  58.59 40.40 42.76
2021 87.54 84.85 75.41 70.71 80.14 68.02 67.33 40.03 45.80

UPSC Prelims Cut-Off 2026: इस साल कितना आ सकता है कट-ऑफ?

पिछले 5 साल के कट-ऑफ ट्रेंड को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि इस साल सामान्य/यूआर कैटेगरी के लिए यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कट-ऑफ 200 में से 85 से 99 अंकों के बीच हो सकता है. उम्मीदवारों के लिए 95 से ज्यादा अंक एक सुरक्षित स्कोर की तरह हो सकते हैं. कट-ऑफ अलग-अलग श्रेणी के लिए विभिन्न होता है.अन्य वर्गे के उम्मीदवारों के लिए 80 से 40 के बीच कट ऑफ होने की संभावना है. हालांकि, परीक्षा के बाद ही कट ऑफ की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी जो कि यूपीएससी परीक्षा के कठिनाई स्तर, कुल रिक्तियों और आवेदकों की संख्या के ऊपर भी निर्भर करती है.

ये भी पढ़ें- UPSC Prelims Admit Card: 24 मई को यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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