UPSC Prelims Results 2026: UPSC सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस बार 13343 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में कामयाबी मिली है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
इस साल करीब 933 पदों के लिए आयोजित हुई इस परीक्षा में 819372 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. UPSC प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 को देशभर के 83 शहरों में स्थित 2072 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) दो पालियों में हुई थी. सुबह 9:30 बजे से जनरल स्टडीज (GS) पेपर-I आयोजित किया गया, जबकि दोपहर में CSAT (पेपर-II) का आयोजन हुआ.
UPSC ने इस बार एक बड़ा बदलाव करते हुए परीक्षा के महज चार दिन बाद, 28 मई को प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी थी. इससे पहले आयोग आमतौर पर अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही आंसर-की जारी करता था. जारी प्रोविजनल आंसर-की में 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न को हटाया गया था.
सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर दिए गए 'UPSC CSE Prelims Cut-Off Marks PDF' लिंक पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर कट-ऑफ की PDF खुल जाएगी.
इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.
UPSC CSE Prelims की रोल नंबर-वाइज सूची कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार UPSC प्रीलिम्स 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) भी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
UPSC CSE Prelims Final Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें.
आंसर-की की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी.
इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और जरूरत पड़ने पर प्रिंटआउट निकाल लें.
पिछले वर्षों की बात करें तो 2025 में प्रीलिम्स परीक्षा 25 मई को हुई थी और परिणाम 11 जून को घोषित किए गए थे, जबकि 2024 में परीक्षा 16 जून को आयोजित हुई थी और नतीजे 1 जुलाई को आए थे. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि UPSC प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग परीक्षा होती है. इसमें प्राप्त अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाते. अंतिम चयन मुख्य परीक्षा (Mains) और इंटरव्यू (Personality Test) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है.