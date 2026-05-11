UPSC Prelims Admit card 2026: क्या आज जारी होगा UPSC Prelims Admit Card 2026? सामने आया बड़ा अपडेट

Union Public Service Commission सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. यूपीएससी किसी भी समय प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है. देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह बना हुआ है. परीक्षा जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे उम्मीदवारों की नजर आयोग की वेबसाइट पर टिकी हुई है. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ही परीक्षा की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंचेंगी. इसलिए उम्मीदवारों को लगातार अपडेट चेक करते रहने की सलाह दी गई है.

पिछले साल जैसा रहेगा ट्रेंड?

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो यूपीएससी आमतौर पर परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है. साल 2025 में एडमिट कार्ड 14 मई को जारी किया गया था, जबकि परीक्षा 25 मई को आयोजित हुई थी. इसी पैटर्न को देखते हुए इस साल भी एडमिट कार्ड जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है. UPSC Prelims 2026 परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित होनी है. ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग कभी भी हॉल टिकट जारी कर सकता है. उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखने और वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

एडमिट कार्ड इतना जरूरी क्यों?

यूपीएससी प्रीलिम्स एडमिट कार्ड परीक्षा के दिन सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है. बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. यह सिर्फ एंट्री पास नहीं, बल्कि पहचान सत्यापन का भी अहम दस्तावेज होता है. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी दिशा-निर्देश जैसी अहम जानकारी दर्ज होती है. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी तरह की परेशानी न हो.

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कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे. सबसे पहले वेबसाइट के होमपेज पर “UPSC Prelims Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ई-एडमिट कार्ड लॉगिन पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर दर्ज करना होगा. फिर जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखना होगा. परीक्षा वाले दिन उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट साथ ले जाना जरूरी रहेगा.