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UPSC Eligibility: यूपीएससी परीक्षा के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन, किन योग्यता की जरूरत? जानिए कौन बन सकता है IAS और IPS

UPSC Exam Eligibility for Becoming IAS and IPS: यूपीएसई सीएसई प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा कौन दे सकता है? इसके लिए किन योग्यता की जरूरत होती है? कक्षा 12वीं या ग्रेजुएशन, कब यूपीएससी की परीक्षा दी जा सकती है? आईपीएस या आईएएस कौन बन सकता है? आइए ऐसे ही कुछ सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 20, 2026, 01:44 PM IST
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UPSC CSE Eligibility for ips and ias officers
UPSC CSE Eligibility for ips and ias officers

UPSC Exam Eligibility for Becoming IAS and IPS: भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा (CSE) है जिसमें सफलता पाने के लिए उम्मीदवारों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अलावा इंटरव्यू को भी क्रैक करना होता है. इस परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो यूपीएससी के बारे में जानते ही नहीं है लेकिन वो IPS या IAS बनने का सपना देखते हैं. आईपीएस कैसे बनते हैं? आईएएस बनने के लिए कैसे तैयारी करनी होती है? ये सवाल अक्सर छात्रों के बीच कक्षा 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के समय जगह बना लेता है.

12वीं में कितने अंको से पास होने वाले यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? यूपीएससी परीक्षा में 12वीं या ग्रेजुएशन, कब शामिल हो सकते हैं. यूपीएससी परीक्षा कौन दे सकता है? IPS या IAS बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी है? आइए ऐसे तमाम सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

12वीं या ग्रेजुएशन, किस पढ़ाई के बाद करें यूपीएससी की तैयारी?

यूपीएससी की तैयारी तो 10वीं की पढ़ाई के बाद भी करना शुरू कर सकते हैं. पढ़ाई को जारी रखते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में भी जुट सकते हैं, मगर जरूरी है कि पहले आप जिस कक्षा में है उसकी पढ़ाई पर फोकस रखें. 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद तैयारी में लग , साथ की साथ ग्रेजुएशन डिग्री की भी पढ़ाई करें.

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कब दे सकते हैं यूपीएससी एग्जाम?

बात करें यूपीएससी परीक्षा की तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है. किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होने पर यूपीएससी एग्जाम के आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे. ध्यान रखें कि 12वीं के बाद भी तैयारी शुरू कर सकते हैं मगर यूपीएससी सीएसई परीक्षा देने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

ये भी पढ़ें- UPSC Prelims Admit Card: 24 मई को यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड

कौन बन सकता है IPS या IAS?

आईपीएस या आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की दोनों परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता हासिल करनी होगी. दोनों ही पद पुलिस विभाग के बड़े पदों में से एक है. यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंकिंग के आधार पर आईपीएस या आईएएस बन सकते हैं. अगर आईपीएस बनते हैं तो आपको अधिकारी प्रशासन और नीति निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. जबकि, आईपीएस अफसर बनेंगे तो कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधों की जांच करने जैसी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

क्या यूपीएससी परीक्षा देने या तैयारी के लिए उम्र सीमा तय है?

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय है. न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है. जबकि, अलग-अलग कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा अलग-अलग तय की गई है. सामान्य वर्ग (General Category) या EWS के लिए अधिकतम आयु 32 साल, OBC के लिए 35 साल, SC या ST के लिए 37 साल और PwBD के लिए 42 साल अधिकतम आयु सीमा है. 

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए?

यूपीएससी की तैयारी 10वीं के बाद या 12वीं परीक्षा देने के बाद भी कर सकता है लेकिन इसकी परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. बात करें तैयारी की तो उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. इसके अलावा करेंट अफेयर्स पर ध्यान रखना चाहिए. इतना ही नहीं, NCERT की किताबों से पढ़ाई करके यूपीएससी की तैयारी को अधिक मजबूत कर सकते हैं. पिछले कुछ सालों के पेपर भी देखकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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