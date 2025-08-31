UPSC Prelims, मेंस और इंटरव्यू कर लिया पास? लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, ना ले टेंशन, मिलेगा ये सुनहरा मौका
UPSC Prelims, मेंस और इंटरव्यू कर लिया पास? लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, ना ले टेंशन, मिलेगा ये सुनहरा मौका

What is Pratibha Setu: अगर आप UPSC प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू राउंड तक सब क्लियर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं? तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. इस खबर में जानिए आगे आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:23 PM IST
Pratibha Setu for UPSC Candidate: यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक परीक्षा है. वहीं, परीक्षा का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अपने कार्यक्रम मन की बात के 125वीं एपिसोड (PM Modi Mann Ki Baat Today) में किया.  ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने इस कठिन परीक्षा की बात की और इससे क्या लाभ यूपीएससी कैंडिडेट्स को मिलेगा?

पीएम मोदी ने क्या कहा?
सिविल सर्विस परीक्षा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कई नौजवान कड़ी मेहनत से परीक्षा पास करके सफलता हासिल करते हैं, लेकिन UPSC की एक कड़ी सच्चाई यह भी है कि हजारों नौजवान बहुत काबिल होते हैं, लेकिन मामूली अंतर से वो फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में अब उन होनहार कैंडिडेट्स के लिए "प्रतिभा सेतु" नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है.  

इस प्लेटफॉर्म पर 10 हजार से ज्यादा ऐसे युवाओं का डेटाबैंक मौजूद है, जो यूपीएससी परीक्षा के सभी राउंड को क्लियर करने के बाद भी मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए. ऐसे में इस पोर्टल की मदद से उन्हें प्राइवेट कंपनियों साथ ही सरकारी संस्थानों में नौकरी करने का अवसर मिलेगा. 

'प्रतिभा सेतु' क्या है?

बता दें, 'प्रतिभा सेतु' एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां यूपीएससी के सभी लेवल को पास कर चुके योग्य उम्मीदवारों की जानकारी और डेटा स्टोर की जाती है. इसके बाद तमाम कंपनियां अपने काम के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को नौकरी के लिए ऑफर देती हैं. यूपीएससी का कहना है कि यह योजना उन उम्मीदवारों के लिए दूसरा रास्ता है, जो परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बाद भी फाइनल लिस्ट में चूक गए. 

हालांकि, आयोग ने साफ किया कि ऐसे युवा भी उतने ही प्रतिभाशाली हैं जितने कि सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स. जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का प्रोफाइल तैयार किया गया है. 

;