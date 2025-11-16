Advertisement
trendingNow13006002
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है?

IAS Interview Questions: भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी हर साल दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन करता है, जिसे क्रैक करने का सपना लाखों युवाओं का होता है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा उम्मीदवार ही अपने सपने को हकीकत में बदल पाते हैं, क्योंकि यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज (GK) की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. जो न सिर्फ प्रीलिम्स, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है.

सवाल 2: 'भारत रत्न' की शुरुआत किस वर्ष हुई?
जवाब: 'भारत रत्न' की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: किस तत्व का गलनांक (Melting Point) सबसे अधिक होता है?
जवाब: टंगस्टन (W) का गलनांक सबसे अधिक होता है, जो लगभग 3410°C (6177°F) है.

सवाल 4: विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है.

सवाल 5: पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका है. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस देश को 'रबर का देश' कहा जाता है?

सवाल 6: चंडीगढ़ शहर किस प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था?
जवाब: चंडीगढ़ शहर को प्रसिद्ध फ्रांसीसी आर्किटेक्ट 'ली कोर्बुजिए ने डिजाइन' किया था.

सवाल 7: भारत में RBI की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी.

सवाल 8: भारतीय संविधान का निर्माण किस भवन में हुआ था?
जवाब: भारतीय संविधान का निर्माण संसद भवन के केंद्रीय कक्ष (Central Hall) में हुआ था, जिसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या काउंसिल चैंबर के नाम से जाना जाता था.

सवाल 9: किस गैस को 'लाफिंग गैस' कहा जाता है?
जवाब: नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) को 'लाफिंग गैस' कहा जाता है.

सवाल 10: भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से माहे है, जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थित है और इसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहां मिला था?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए