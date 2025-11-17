UPSC Interview Questions: किस देश की कोई राजधानी नहीं होती? जानें चौंकाने वाला जवाब

UPSC Interview Question And Answer: आमतौर पर हर देश की एक आधिकारिक राजधानी होती है, लेकिन क्या आपको उस देश का नाम पता है, जिसकी कोई घोषित राजधानी नहीं है. आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और महत्वपूर्ण जीके के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सीएसई की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रीलिम्स के साथ मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा.

सवाल 1: विश्व का सबसे ठंडा आबाद स्थान कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे ठंडा आबाद स्थान ओम्याकोन है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है

सवाल 2: किस भारतीय नदी को 'दक्षिण की गंगा' कहा जाता है?

जवाब: गोदावरी और कावेरी दोनों नदियों को 'दक्षिण की गंगा' कहा जाता है.

सवाल 3: दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है?

जवाब: दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो, जापान है, जिसकी आबादी 37 मिलियन से भी अधिक है.

सवाल 4: किस उपग्रह को भारत का पहला चंद्र मिशन माना जाता है?

जवाब: भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को कहा जाता है.

सवाल 5: विश्व में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद किस देश की मानी जाती है?

जवाब: विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद आइसलैंड (Iceland) की मानी जाती है.

सवाल 6: दुनिया का सबसे शांत महासागर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे शांत महासागर, प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है.

सवाल 7: भारत में जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ?

जवाब: भारत में जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा 5 अगस्त, 2019 को समाप्त हो गया था.

सवाल 8: विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय देश कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय देश रूस (Russia) है.

सवाल 9: विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जो किसी देश का हिस्सा नहीं है?

जवाब: ग्रीनलैंड (Greenland) विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यह किसी स्वतंत्र देश का हिस्सा नहीं है.

सवाल 10: किस देश की कोई राजधानी नहीं है?

जवाब: नाउरू (Nauru) दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी कोई आधिकारिक तौर पर घोषित राजधानी नहीं है.

