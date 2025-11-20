Advertisement
UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, दुनिया में किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं?

IAS Interview Questions: दुनिया में किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? आइए हम आपको जीके के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:49 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: यूं तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास हर विषय की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है, जिस पर उम्मीदवारों को खास ध्यान देने की जरूरत होती है. यूपीएससी की परीक्षा में जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी  उम्मीदवारों को प्रीलिम्स के साथ मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता दिलाने में एक मजबूत भूमिका निभाता है. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: विश्व की सबसे हल्की धातु कौन सा है?
जवाब: विश्व की सबसे हल्की धातु लिथियम (Lithium) है.

सवाल 2: प्याज काटते समय कौन सी गैस निकलती है, जिससे रोना आता है?
जवाब: प्याज काटते समय सिन-प्रोपेनेथियल-एस-ऑक्साइड (Syn-propanethial-S-oxide) नामक गैस निकलती है, जो आंखों में जलन पैदा करती है और आंसू लाती है. 

सवाल 3: विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं?
जवाब: विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) में बोली जाती है.

सवाल 4: दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड (Greenland) है. 

सवाल 5: मानव शरीर का कौन सा अंग कभी बढ़ना बंद नहीं करता है?
जवाब: मानव शरीर के 2 अंग बाल और नाखून जन्म से लेकर मृत्यु तक बढ़ते रहते हैं.

सवाल 6: किस जीव के तीन दिल होते हैं?
जवाब: ऑक्टोपस के तीन दिल होते हैं.

सवाल 7: दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी किस देश में उगाई जाती है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में उगाई जाती है.

सवाल 8: दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की खेती किस देश में होती है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की खेती चीन में होती है.

सवाल 9: सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है?
जवाब: सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस (Bamboo) है.

सवाल 10: दुनिया में किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं?
जवाब: दुनिया में तुर्की के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं.

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

