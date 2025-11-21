UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा है?

UPSC Interview Question And Answer: दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इसे हकीकत में कुछ ही उम्मीदवार बदल पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास जनरल नॉलेज की जानकारी बहुत जरूरी है, जो प्रीलिम्स के साथ मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता दिलाने में एक मजबूत भूमिका निभाता है. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: दुनिया का सबसे छोटा पर्वत कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा पर्वत माउंट वाइचेप्रूफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में स्थित है.

सवाल 2: दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है?

जवाब: भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग पुल चिनाब नदी पर बना है, जो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है.

सवाल 4: कौन सा जीव बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है?

जवाब: कॉकरोच (तिलचट्टा) वह जीव है, जो बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है.

सवाल 5: भारत का कौन सा शहर ‘सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया’ कहलाता है?

जवाब: बेंगलुरु शहर को 'भारत की सिलिकॉन वैली' के रूप में जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: 100 साल में सिर्फ एक बार खिलता है यह चमत्कारी पौधा, क्या आप जानते हैं नाम?​

सवाल 6: भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल है.

सवाल 7: विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहां स्थित है?

जवाब: विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर स्थित है.

सवाल 8: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है, जिसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 9: भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी?

जवाब: भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी.

सवाल 10: भारत का पहला 'स्मार्ट गांव' कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला स्मार्ट गांव सतनावरी है, जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है.

ये भी पढ़ें: UPSC Questions:क्या आप जानते हैं,दुनिया में किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं?