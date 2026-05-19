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UPSC Prelims 2026 के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी! परीक्षा के तुरंत बाद जारी होगी प्रोविजनल आंसर शीट, पहले ही जान सकेंगे अपने अंक!

UPSC Prelims 2026 Latest Update: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. आयोग की ओर से घोषणा की गई है कि इस बार परीक्षा खत्म होते ही अनंतिम उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) जारी कर दी जाएगी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 19, 2026, 12:23 PM IST
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UPSC Prelims Provisional answer sheets 2026
UPSC Prelims Provisional answer sheets 2026

UPSC Prelims 2026 Provisional Answer sheets: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 24 मई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा. इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. एग्जाम के समाप्त होने के साथ ही छात्रों को आयोग की ओर से अनंतिम उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) जारी कर दी जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को पहले ही अपने संभावित अंकों का अंदाजा लग सकेगा. ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ये भी समझना आसान हो सकेगा कि उनका रिजल्ट किस तरह का आ सकता है और फिर वो अपनी आगे की तैयारी उसी हिसाब से तय कर सकेंगे. आयोग की ओर से यूपीएससी प्रीलिम्स के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर शीट को जारी करने का ये फैसला परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

पहली बार लागू हो रही नई व्यवस्था

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर शीट जारी करने के साथ इसे 'नई शुरुआत' बताया है. आयोग के अध्यक्ष के अनुसार ये फैसला उम्मीदवारों के साथ अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर संवाद सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसका उद्देश्य परीक्षा सिस्टम को और ज्यादा निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाना है. उन्होंने आगे कहा कि ये पहल परीक्षा की पवित्रता, अखंडता और योग्यता आधारित मूल्यांकन को मजबूत करेगी और उम्मीदवारों को प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का अवसर देगी.

अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज करने का मौका

अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का भी मौका दिया जाएगा. अगर किसी उत्तर पर उन्हें आपत्ति होती है, तो वो निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए आयोग ने एक स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल 'ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (QPREP)' शुरू किया है. इस लिंक पर upsconline.nic.in/login क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों पोर्टल पर जा सकते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. 

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ये भी पढ़ें- UPSC CSE Prelims 2026: पहली बार क्यों फेल होते हैं उम्मीदवार? IAS वैशाली ने बताए सफलता के टिप्स

उम्मीदवारों को इस बात का खास ध्यान रखना है कि जिस सही उत्तर का उल्लेख कर रहे होंगे, समर्थन में संक्षिप्त विवरण या तीन प्रामाणिक सॉर्स के दस्तावेज भी देने होंगे. उम्मीदवारों की सभी आपत्तियों की जांच सब्जेक्ट संबंधित विशेषज्ञों की टीम करेगी. इसके बाद विशेषज्ञ प्रत्येक प्रश्न और उत्तर का गहराई से मूल्यांकन करेंगे और अपनी राय देंगे. सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी.

इस नई व्यवस्था से कैसे होगा फायदा?

इस नई व्यवस्था से उम्मीदवारों को फायदा होगा वो जल्दी ही अपने प्रदर्शन और सटीक आकलन के बारे में पता लगा सकेंगे. छात्रों को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा. ये बड़ा कदम पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया है. आयोग ने इस फैसले को लंबे समय से उम्मीदवारों की मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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